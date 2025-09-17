ÚLTIMA HORA: Las ventas minoristas canadienses son inferiores a lo esperado
Las ventas minoristas canadienses de septiembre fueron del 0,4 % intermensual frente al 0,5 % intermensual previsto y el 0,9 % anterior Las ventas...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Estados Unidos - Bienes duraderos de septiembre: Bienes duraderos excluyendo defensa: real -1,1 % intermensual; anterior -1,3 % intermensual; Pedidos...
Las acciones del productor francés de piezas de automóvil Valeo (FR.FR) caen un 10% tras la reducción de las previsiones de ingresos...
Se acercan las elecciones japonesas, lo que podría aumentar la volatilidad en el yen y las acciones japonesas, ya que el gobernante Partido Liberal...
El DAX muestra un estado de ánimo dispar al final de la semana Resultados de Mercedes-Benz en segundo plano Situación general del...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Apertura del Tipo de Cambio USDCLP: Resistencia en los 950 y Factores de Volatilidad El tipo de cambio USDCLP abrió con una leve alza, situándose...
El informe IFO alemán es una herramienta económica clave que proporciona una visión general del clima empresarial en Alemania. Elaborada...
Los futuros apuntan a una apertura a la baja de la última sesión bursátil de la semana en Europa. Esto se produce después de...
La jornada de ayer en Wall Street se saldó con subidas para la mayoría de los índices bursátiles. El Nasdaq 100 terminó...
El peso mexicano mostró volatilidad durante la sesión del jueves, con el tipo de cambio USD-MXN alcanzando un máximo de 19.89 y un...
Los mercados estadounidenses muestran resistencia con el Nasdaq 100, de gran tecnología, liderando con un +0,47%, mientras que índices...
Tipo de cambio cierra al alza impulsado por datos económicos de EE. UU. Durante la jornada de hoy, el tipo de cambio mostró una tendencia...
El Nasdaq 100 está mostrando signos de recuperación tras el informe de ganancias del tercer trimestre mejor de lo esperado de Tesla, que...
Los inventarios de gas natural aumentaron en 80 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, por encima de los 65 mil millones esperados y por...
Variación intermensual de las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. en septiembre: 4,1 % (pronóstico 0,6, anterior -4,7 %) Ventas de...
Estados Unidos - Datos del PMI de octubre: PMI de servicios globales de S&P: real 55,3; pronóstico 55; anterior 55,2; PMI compuesto...
Wall Street abre al alza el jueves. Spirit Airlines Inc. anunció una extensión de su acuerdo de procesamiento de tarjetas de crédito...
