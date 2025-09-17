DE40: Deutsche Bank cae tras la publicación de resultados; Citi revisa calificación de acciones de Porsche 💡
DAX extiende caídas. Deutsche Bank pierde tras informar los resultados del tercer trimestre. Citi aumenta la recomendación para las...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
DAX extiende caídas. Deutsche Bank pierde tras informar los resultados del tercer trimestre. Citi aumenta la recomendación para las...
Starbucks, el gigante del café. se enfrenta a importantes desafíos. Los resultados preliminares del cuarto trimestre revelan una nueva caída...
La sesión de ayer en Wall Street finalizó sin una tendencia clara. Los mayores descensos los registró el Russell 2000, con una caída...
La sesión de ayer en Wall Street terminó con un tono dispar. El índice Nasdaq fue el único que registró subidas del...
En la segunda parte de la sesión de hoy, el par USD-MXN cotiza entre 19.91 y 19.95, lo que representa un aumento del 0.1% en el intradía...
Los índices estadounidenses han estado cotizando "por debajo de la barra" desde el comienzo de la sesión, aunque claramente...
El principal proveedor estadounidense de repuestos para automóviles, Genuine Parts (GPC.US), es hoy el de peor desempeño entre las empresas...
El crudo Brent (OIL) sube más de un 3% hoy, antes del informe de inventarios API de EE. UU. programado para las 5:30 p.m. GMT-3. El principal impulsor...
La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, comenta: Controlar los déficits ayudará a garantizar la demanda de deuda...
El par USD-MXN cayó un 0.5% en la jornada de hoy, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo de 19.95 pesos y un mínimo de 19.76...
La plata, una alternativa mucho más barata al oro, ha aumentado su valor significativamente en las últimas sesiones. El viernes pasado, la...
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comenta: Espero que la inflación vuelva a su objetivo antes de lo previsto; las cifras de inflación...
Apertura ligeramente más débil de la sesión de negociación en EE. UU. El US100 y el US500 caen entre un 0,4% y un 0,5% Las...
Philip Morris (PM.US) anuncia unos resultados mejores de lo esperado para el 3T24. El aumento de las ventas, combinado con una mejora de la rentabilidad,...
Petróleo El petróleo se recuperó a principios de esta semana ante la esperanza de nuevos anuncios de las autoridades chinas...
IPP canadiense interanual: -0,9 % frente al 0,2 % anterior IPP canadiense intermensual: -0,6 % frente al -0,45 % esperado y al -0,8 % anterior IPM...
El par USD/JPY subió el lunes, rompiendo el nivel crítico de 150,00 para alcanzar nuevos máximos, lo que desencadenó especulaciones...
El trigo CBOT (TRIGO) que cotiza en Chicago cotiza a la baja más de un 1% hoy, y no reacciona a las noticias de SovEcon de Rusia, que redujo su...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor