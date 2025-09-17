Bitcoin se mantiene estable en $68k con el interés abierto más alto registrado
Las criptomonedas se negocian con un estado de ánimo mixto, al comienzo de una nueva semana. Sin embargo, el fortalecimiento del dólar estadounidense...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
La plata y el oro han continuado con los fuertes beneficios de casi toda la semana anterior. Hoy se puso a prueba el nivel de 2.732 dólares por...
Entramos en una semana clave de presentación de resultados del tercer trimestre, con las grandes empresas tecnológicas informando de sus...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
El precio del oro ha continuado su sólido repunte de la semana anterior, probando hoy el nivel de 2.732 dólares la onza. Desde el mínimo...
Los discursos de los banqueros de la FED, Logan y Kashakri, son los puntos clave de la jornada de hoy, en la que se conocerán los datos laborales...
El Índice de Precios de Producción (IPP) es un indicador económico que mide los cambios en los precios de los bienes y servicios en...
Estamos comenzando una nueva semana de negociación en los mercados financieros internacionales. Como recordatorio, la sesión del viernes...
Los índices estadounidenses terminan el día con ligeros beneficios debido a la falta de catalizadores para un movimiento alcista o bajista....
Bitcoin está ganando casi un 2,00% y está probando niveles por debajo de 69.000 dólares. Al mismo tiempo, el gobernador de la Reserva...
La empresa médica Intuitive Surgical (ISRG.US), responsable, entre otras cosas, de la producción de los innovadores robots quirúrgicos...
Esta semana, los sólidos resultados del sector bancario estadounidense impulsaron el índice US2000 de empresas más pequeñas...
El oro y la plata son los activos con mejor rendimiento al final de la semana. Ambos metales preciosos se están abriendo paso o cotizando cerca...
El dólar cae un 0,20% Nasdaq-100 ha subido un 0,50% Los rendimientos están volviendo a caer Los índices abren con beneficios...
Las acciones globales cerraron en alza el viernes, impulsadas por un repunte en las acciones chinas tras nuevas medidas de Pekín para estimular...
El peso mexicano muestra señales de recuperación en la jornada de hoy, fortaleciéndose frente al dólar estadounidense. Tras...
Estados Unidos - Permisos de construcción para septiembre: actual -2,9 % intermensual; anterior 4,6 % intermensual; actual 1,428 millones;...
American Express (AXP.US) publicó sus resultados del 3T24. La compañía decepcionó un poco en cuanto al nivel de ingresos, sin...
