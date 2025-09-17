🔴(En Vivo): CIERRE SEMANAL DE MERCADOS
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Los futuros del oro superaron por primera vez la marca de los 2.700 dólares la onza, marcando un nuevo máximo histórico, ya que el...
China repunta y sorprende al mercado con un PIB mas alto a lo esperado, situándose en un 4,6% y diversos datos macroeconómicos favorecen...
La última sesión de la semana en los mercados bursátiles europeos trae subidas para la mayoría de los índices bursátiles....
Los resultados de Procter & Gamble cumplen, en líneas generales, con las expectativas, aunque advierten sobre varias dificultades. En concreto,...
USDCLP apunta a la baja tras datos positivos desde China El tipo de cambio dólar-peso chileno se prepara para abrir la sesión del viernes...
El calendario económico de hoy incluye importantes publicaciones de datos del Reino Unido y los Estados Unidos, junto con múltiples discursos...
El índice Hang Seng de China subió un 1,6%, recuperándose de las pérdidas de la apertura, causadas inicialmente por la decepción...
El jueves 17 de octubre de 2024, Netflix presentó sus resultados del tercer trimestre. El consenso de los analistas pronosticó ingresos de...
Las acciones estadounidenses experimentan importantes beneficios a mitad de sesión. El S&P 500 cotiza un 0,32% más alto, el Nasdaq...
El peso mexicano mantuvo una tendencia a la baja por cuarto día consecutivo, cayendo un 0.3% en el transcurso de la jornada de hoy, con un tipo...
A medida que el panorama del streaming continúa evolucionando, todas las miradas están puestas en Netflix (NFLX), que se prepara para informar...
El dólar se fortalece ante expectativas de recortes de tasas en Chile y volatilidad internacional El dólar registró un fuerte repunte...
Cambio en barriles de petróleo: Actual: -2,191 millones Previsión: 1,5 millones Anteriormente: 5,81 millones En respuesta...
Los inventarios de gas natural aumentaron en 76 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, ligeramente por debajo de los 80 mil millones esperados...
Wall Street abre al alza el jueves. Expedia Group Inc. sube después de que el Financial Times informara de una posible adquisición por...
