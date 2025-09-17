🚀 FOREX | ¿Qué DIVISAS están dando más de qué hablar y en cuáles INVERTIR?
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Estados Unidos - Producción industrial para septiembre: Producción industrial: Actual: -0,3 % intermensual. Previsión:...
Acaba de comenzar la conferencia telefónica del BCE sobre la decisión del Banco Central de recortar la tasa de depósito en 25 puntos...
09:30 GMT -3, Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: Real: 241 000. Previsión: 260 000; anterior:...
Como se esperaba, el Banco Central Europeo decidió recortar la tasa de depósito clave en 25 puntos básicos hasta el 3,25%. Poco después...
Wall Street optimista ante datos de ventas minoristas; TSMC supera expectativas de beneficios impulsados por IA mientras Asia y Europa presentan resultados...
Los ADR de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US), que cotiza en Estados Unidos, están subiendo actualmente un 7% después de que...
El sólido mercado laboral redujo las expectativas del mercado de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) bajaría las tasas de interés,...
La sesión del jueves en los mercados europeos ha sido positiva para la mayoría de los índices bursátiles. El DAX 40 ha subido...
El tipo de cambio se muestra volátil ante el escenario internacional Durante la última semana, el tipo de cambio ha experimentado notables...
La situación económica en la eurozona no inspira optimismo, sobre todo si nos fijamos en las principales economías como Alemania y...
Esta mañana a las 11:00 horas se ha conocido el informe preliminar de inflación de la eurozona correspondiente al mes de septiembre. Después...
El calendario macroeconómico de hoy es importante tanto en Estados Unidos como en Europa. Además, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco...
Las acciones estadounidenses terminaron la sesión de ayer con sesgo positivo, a diferencia de otros índices mundiales importantes. El S&P500...
Perspectiva del mercado Fuente: Trading Economics El mercado espera que el BCE recorte 25 puntos básicos esta semana, principalmente debido...
La sesión bursátil de hoy ha sido bastante tranquila. El S&P 500 intenta recuperar las caidas de ayer y sube un 0,33%. El...
