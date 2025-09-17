DATO DE EMPLEO DE AUSTRALIA (EN VIVO)
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
La sesión bursátil de hoy ha sido bastante tranquila. El S&P 500 intenta recuperar las caidas de ayer y sube un 0,33%. El...
El US2000 gana un 1,45% hasta los 2305 puntos el miércoles, alcanzando su nivel más alto desde julio y preparándose potencialmente...
Tipo de cambio baja a la espera de indicadores clave El tipo de cambio peso-dólar mostró un comportamiento mayormente bajista en la jornada...
S&P 500 sube un 0,10% Russell 2000 aumenta un 1,30% hasta los 2.300 puntos El dólar sigue fuerte Morgan Stanley repunta un 7%...
El gas natural continúa con sus fuertes descensos (-2,5% hoy). Ayer fracasó el intento de rebote, aunque todavía hoy vemos pruebas...
Morgan Stanley repunta un 2,70 % hasta los 115,25 dólares tras publicar un informe del tercer trimestre mejor de lo esperado. Beneficios por...
El peso mexicano experimenta una variación negativa del 1.2% en el transcurso de la jornada, con el tipo de cambio oscilando entre un mínimo...
Bitcoin ha subido hasta los 67.782 dólares, acercándose a su máximo de tres meses, mientras el interés institucional en la...
Los mercados chinos mostraron un comportamiento mixto este miércoles, con el Shanghai Composite subiendo un 0,05% para cerrar en 3.203 puntos, mientras...
Todos los inversionistas a la espera de estímulos por parte de China que podría estar volviendo a retomar la carrera alcista que podría...
Camtek LTD (CAMT.US) se suma a la ola de la inteligencia artificial con sus soluciones avanzadas de metrología e inspección de semiconductores....
Las acciones de la mayor empresa de moda del mundo, LVMH (MC.FR), están perdiendo valor a principios de la sesión de hoy después de...
La sesión del miércoles en los mercados financieros europeos se caracteriza por caídas en la mayoría de los índices...
El dólar sube impulsado por decepcionantes resultados empresariales en EE.UU., mientras el cobre espera estímulos en China El dólar...
El IPC del Reino Unido en septiembre fue del 1,7% interanual frente al 1,9% esperado y el 2,2% anterior (0,0% intermensual frente al 0,1% esperado y...
