Análisis de Premercado 16.10.2024
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El IPC del Reino Unido en septiembre fue del 1,7% interanual frente al 1,9% esperado y el 2,2% anterior (0,0% intermensual frente al 0,1% esperado y...
El calendario económico de hoy incluye una combinación de importantes publicaciones de datos y comunicaciones de los bancos centrales, con...
Las bolsas asiáticas subieron en su mayoría, lideradas por el Hang Seng de Hong Kong, que se alza por encima del 2,5%. El Nikkei 225 de Japón...
El peso mexicano registra una caída del 1.8% frente al dólar, alcanzando un mínimo de 19.37 durante el día y subiendo hasta...
El Washington Post informó ayer después de la sesión de Wall Street que Israel no tiene la intención de atacar la infraestructura...
Las acciones de U.S. Steel están cayendo un 2% después de que Donald Trump anunciara que detendría la adquisición de U.S....
El US100 y Wall Street en su conjunto retroceden en la segunda fase de la sesión de hoy tras los resultados muy débiles de ASML y LVMH, que...
Bitcoin subió a casi $68 000 hoy, alcanzando su nivel más alto desde finales de julio. Sin embargo, estamos presenciando una reacción...
Las acciones están sufriendo una caída luego de un repunte que las llevó a niveles récord. Los inversores tomaron un respiro...
En las últimas semanas, hemos asistido a un aumento considerable de los fondos destinados a inversiones en renta variable en China, principalmente...
Johnson & Johnson (JNJ.US) publicó hoy sus resultados del tercer trimestre de 2024. Las ventas de la compañía en el segmento MedTech...
Justo antes del final de la sesión europea, ASML anunció sus resultados. Las acciones de la compañía cayeron casi un 11% después...
Los mercados en Estados Unidos abren la sesión con un tono dispar. Minutos después de la apertura de Wall Street, el Nasdaq sube un 0,18%,...
Análisis del par USDCLP y su evolución reciente El par USDCLP ha superado la barrera de los 935 pesos por dólar, lo que refleja...
Wall Street con un estado de ánimo mixto al comienzo de la sesión del martes La atención de los inversores se centra en los resultados...
“Compren todo lo que venga de China”, ha sido una de las frases más repetidas en las últimas semanas. El valor de las acciones...
El peso mexicano inició la jornada de hoy con caídas frente al dólar estadounidense, impulsado por un fortalecimiento de la divisa...
China registra caídas debido a que los mensajes de estímulos no han sido claro, mermando el sentimiento de los inversores. El petróleo...
Canadá - Datos de inflación de septiembre: IPC general: Actual: 1,6 % interanual. Previsión: 1,8 % interanual; anterior: 2,0...
