Resumen de materias primas: petróleo, oro, gas y cacao (15.10.2024)
Petróleo: El Washington Post informa de que Israel no tiene planes de atacar la infraestructura petrolera de Irán, lo que ha provocado...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
DAX lidera los beneficios en Europa Revisión de recomendaciones para Tag Immobilien, Delivery Hero y Philips Situación general...
Bitcoin cerró ayer con un beneficio del 5,20%, alcanzando los 66.080 dólares. El aumento no fue impulsado por un único catalizador,...
El índice dólar (USDIDX) ha bajado hoy un 0,11% tras probar ayer la resistencia en torno al nivel de los 103 puntos. En las últimas...
Francia - Datos de inflación de septiembre: IPC francés: real 1,1 % interanual; pronóstico 1,2 % interanual; anterior 1,8 %...
El USDCLP inicia la jornada con una tendencia alcista El par de divisas USDCLP ha iniciado la sesión con una apreciación significativa,...
Anoche Israel informó de que no tiene previsto atacar instalaciones petroleras ni infraestructuras energéticas en Irán. Igualmente,...
09:00 - España - Informe de inflación (mes de septiembre). IPC general: real -0,6% intermensual. Previsión...
El calendario macroeconómico de hoy se centra en los informes de inflación de los países de la Unión Europea y Canadá....
El informe de empleo en Reino Unido para el mes de agosto demuestra que la situación en el país sigue siendo difusa. La tasa de desempleo...
La jornada de ayer estuvo marcada por el buen comportamiento de los índices de Estados Unidos, que registraron importantes subidas. El S&P 500,...
Aparte del índice Hang Seng, que retrocedió un 0,54%, los índices asiáticos ganaron significativamente: el Nikkei 225 sumó...
Aprendiendo el Mercado Inteligente con el Poder de 3 (PO3) Adéntrate en el mundo del Power of 3 y descubre los métodos que utiliza el...
¿La inflación vuelve a ser un problema? Los datos de inflación en EE.UU. para septiembre no cumplieron con las expectativas de...
Las acciones de Southwest Airlines (LUV.US) cayeron un 1,26% hoy tras la noticia de que el inversor activista Elliott Investment Management solicitó...
El dólar sube impulsado por comentarios de la FED, mientras el cobre cae por dudas sobre estímulos en China El dólar internacional...
