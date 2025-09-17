Update USDCLP 11.10.2024
Tipo de cambio cierra en $924: Factores clave y proyecciones El tipo de cambio en Chile cerró el viernes 11 de octubre en 924 pesos por dólar,...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Tipo de cambio cierra en $924: Factores clave y proyecciones El tipo de cambio en Chile cerró el viernes 11 de octubre en 924 pesos por dólar,...
Goldman Sachs ha emitido una recomendación para el par de divisas EURGBP. Goldman Sachs recomienda tomar una posición corta en el par con...
Tras el estancamiento de ayer, las acciones estadounidenses han empezado el viernes con una nota positiva. El S&P500 cotiza un 0,4% más alto,...
Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan para octubre: Expectativas de inflación a 1 año de Michigan:...
Hoy, el peso mexicano logró fortalecerse frente al dólar estadounidense, ahora consolidando beneficios neutros en el intradía. El...
Los futuros estadounidenses cotizan planos tras la publicación del IPC, que mostró un aumento inesperado. Se espera un leve incremento en...
Los precios del algodón en ICE (COTTON) han subido casi un 1% hoy, recuperándose desde la última liquidación. En general, la...
Perspectiva del tipo de cambio USDCLP tras datos del IPP en EE.UU. El tipo de cambio USDCLP está mostrando volatilidad en la sesión de...
Estados Unidos - Datos de inflación de septiembre: IPP: real 1,8 % interanual; pronóstico 1,6 % interanual; anterior 1,7 % IPP subyacente:...
El cambio en el empleo canadiense en septiembre fue de 46.700, frente a los 27.000 esperados y los 22.100 anteriores El desempleo cayó inesperadamente...
El petróleo ha estado en el centro de atención de los mercados en las últimas semanas y parece estar en camino de cerrar otra segunda...
El Shanghai Composite cayó un 2,55% para cerrar en 3.218 puntos, mientras que el Shenzhen Component registró una caída más...
JPMorgan Chase (JPM.US) publicó hoy su informe de resultados del tercer trimestre de 2024 antes de la sesión de Wall Street, en el que se...
Wells Fargo (WFC.US) publicó hoy su informe de beneficios del tercer trimestre de 2024 antes de la sesión de Wall Street, que revela una...
Los índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer con ligeros descensos. La inflación del IPC estadounidense volvió...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) caen casi un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado de hoy, después de presentar el esperado robotaxi...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
La sesión del viernes en los mercados europeos nos deja subidas moderadas para la mayoría de los índices bursátiles. El DAX...
BNY Mellon (BK.US) publicó hoy su informe de resultados del tercer trimestre de 2024 antes de la sesión de Wall Street, revelando que se...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor