Seguimiento del DATO IPP ¿Cómo influirá en los mercados?
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
(BLK.US) acaba de publicar su informe de resultados del tercer trimestre de 2024 antes de apertura bursátil de Wall Street, y sube un 1,5% en la...
El primer ministro Michel Barnier ha anunciado una serie de aumentos de impuestos dirigidos a las grandes empresas, que afectaría especialmente...
Hoy presentan resultados BlackRock, J.P. Morgan, BNY Mellon y Wells Fargo antes del inicio de la sesión en Wall Street. Además, conoceremos...
Lecturas macro en Reino Unido (septiembre): PIB interanual del Reino Unido: 1% frente al 1,4% esperado y al 1,2% anterior. Estimación del...
Perspectivas económicas de Nueva Zelanda: ¿señales de recuperación o persistencia de la debilidad? El panorama económico...
El peso mexicano registró una caída del 0.3% frente al dólar estadounidense, alcanzando un máximo de 19.61 y un mínimo...
El IPC noruego (en septiembre) fue del 3% interanual frente al 3,2% previsto y el 2,6% anterior (0,3% intermensual frente al 0,5% previsto...
El informe de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS) impulsó el precio de las acciones de Celsius Holdings (CELH.US) más...
El dólar cae por debajo de los 930 pesos ante la incertidumbre por el IPC en EE.UU. Durante la jornada de hoy, el tipo de cambio del dólar...
Los inventarios de gas natural aumentaron en 82 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, ligeramente por debajo de los 76 mil millones esperados...
La inflación general en EE.UU. cae menos de lo esperado. La inflación subyacente repunta La inflación del IPC de septiembre cayó...
Wall Street abre a la baja el jueves. Las acciones de Delta Air Lines Inc. bajan después de que las previsiones de la aerolínea para...
China sube mientras que Europa y Wall Street amanecen con sentimiento bajista a la espera del dato IPC | Escucha el Audio de Mercados Aquí...
09:30 GMT -3, Estados Unidos - Datos de inflación de septiembre: IPC básico: real 0,3 % intermensual; pronóstico 0,2 % intermensual;...
El índice Hang Seng cerró casi un 3% más alto hoy, y el CSI continental subió un 1%, después de que el banco central...
Acaba de publicarse la transcripción del acta de la última reunión del BCE, en la que los banqueros decidieron recortar las tasas...
En 2024, el sector automovilístico europeo atraviesa una importante crisis. Esta desaceleración también afecta a los proveedores de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor