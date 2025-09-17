📉El EUR-USD prueba los mínimos antes del IPC
El informe de inflación de precios al consumo (IPC) de EE.UU. de hoy, que se publicará a las 09:30 GMT -3, será la lectura macroeconómica...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
La jornada del jueves en las bolsas europeas se salda con descensos en la mayoría de los índices bursátiles. El DAX avanza actualmente...
La inflación en EE. UU. como protagonista: ¿Se acerca la economía al objetivo del 2%? Hoy, la atención de los mercados financieros...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Las acciones del gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline (GSK.US) suben más de un 5% en medio de un acuerdo de conciliación...
El yen japonés se fortalece después de que el miembro del Banco de Japón, Ryozo Himino, señalara que el banco está listo...
Los ADR de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) que cotizan en Estados Unidos subieron casi un 1% después de que la empresa informara (con...
Los inversores esperan el informe macroeconómico más importante de la semana, el IPC de Estados Unidos. En el informe, los inversores querrán...
El IPC noruego (para septiembre) fue del 3% interanual frente al 3,2% previsto y el 2,6% anterior. En términos intermensuales, la subida es...
El índice Hang Seng está rebotando un 3% en el día de hoy, después de que China anunciara la compra de bonos como...
El informe de IPC de septiembre será clave tras el fuerte reporte de empleo, que sorprendió a los analistas con la creación de 254K...
La sesión del miércoles en las bolsas europeas trajo claros beneficios.El DAX alemán cerró la sesión con un alza...
Se acaban de publicar las actas de la última reunión de toma de decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos que el 18...
Los futuros del índice CBOE VIX (VIX), que miden la volatilidad implícita de las opciones sobre el índice S&P 500, cotizan hoy...
Las acciones de Tesla suben antes del esperado evento del robotaxi Las acciones de Tesla suben hoy un 0,4% mientras crece la expectativa por el gran...
El tipo de cambio se posiciona en 934 pesos por dólar al cierre de la tarde del miércoles 9 de octubre, impulsado por una combinación...
El real brasileño cayó un 0.8% frente al dólar este miércoles, en línea con la fortaleza de la divisa estadounidense...
