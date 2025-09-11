El Dólar Cae por Expectativas de Recorte de Tipos y el Petróleo Profundiza su Descenso
Resumen de Mercados Financieros – Principales Noticias Wall Street cierra mixto mientras el dólar se debilita Los índices...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Leer más
Las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos (ADRs) se ubican hoy entre los valores con mejor desempeño, mientras que los futuros sobre el...
El peso mexicano inició la jornada de este miércoles con ligeras pérdidas, en un contexto marcado por factores externos y tensiones...
Dólar en Chile hoy: peso chileno se fortalece gracias a cobre al alza y debilidad global del dólar 13 de Agosto de 2025 - 13:00hrs | El...
Durante la sesión de hoy, los precios del petróleo continúan bajo presión bajista, influenciados por las perspectivas de un...
La plata está experimentando un notable repunte de precios en 2025, posicionándose como una de las materias primas con mejor desempeño...
Con sede en California, Rigetti Computing se presenta como una de las compañías más innovadoras dentro del campo de la computación...
El Russell 2000 lidera las subidas entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos, con un avance del 0,9 % en la sesión....
Inventarios de crudo EIA: 3,036 M (previsión: -0,912 M; previo: -3,029 M) Inventarios de gasolina EIA: -0,792 M (previsión:...
CNBC informó en su último briefing que la administración de Donald Trump está considerando actualmente a 11 candidatos para...
Cisco Systems (CSCO.US), compañía estadounidense especializada en infraestructura de redes, publicará sus resultados del último...
Los futuros de gas natural Henry Hub en EE. UU. suben cerca de un 2% hoy, tras varios días recientes de fuertes caídas. Ayer, los precios...
Scott Bessent, estrecho colaborador de Donald Trump, posible secretario del Tesoro y candidato a presidir la Reserva Federal, ha afirmado que las tasas...
Ethereum se aproxima hoy a los 4.700 USD, igualando los máximos históricos alcanzados en noviembre de 2021. Desde comienzos de abril, el...
El EUR/USD recupera hoy su impulso alcista tras la publicación en redes sociales de Donald Trump, en la que afirma que el presidente de EE. UU....
E.ON SE (EON.DE) con sólido crecimiento del EBITDA y orientación confirmada – desarrollo estable a pesar de los desafíos regulatorios. Resultados...
Hoy predomina el optimismo en los mercados financieros europeos, con los contratos del DE40 avanzando más de un 0,4 % y el EU50 sumando un 0,51...
