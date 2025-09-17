Apertura USDCLP 09.10.2024
El dólar internacional registra una jornada alcista, con un aumento cercano al 0.2%, impulsado por recientes declaraciones de funcionarios de la...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
El dólar internacional registra una jornada alcista, con un aumento cercano al 0.2%, impulsado por recientes declaraciones de funcionarios de la...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Los miembros de la FED, Susan Collins y Raphael Bostic han comentado la política monetaria estadounidense. A continuación, presentamos los...
El responsable de la política monetaria del BCE, Peter Kazimir, se mostró escéptico sobre la posibilidad de tomar una decisión...
Hoy conoceremos las actas de la última reunión de la Fed y los discursos de algunos de sus miembros. El evento más importante de...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda está a punto de anunciar su próxima decisión de tasas. ¿Será un recorte de 25...
Los índices estadounidenses reducen los beneficios desde la primera parte del día tras los informes de una posible escalada del conflicto...
Funcionarios estadounidenses dijeron a los medios que Israel está considerando atacar las instalaciones energéticas iraníes, según...
Honeywell International (HON.US) anunció sus planes de escindir su división de materiales avanzados en una empresa independiente que cotice...
Los precios del oro y la plata caen hoy un 0,7% y un 3,3% respectivamente en medio del fortalecimiento del dólar estadounidense. El dólar...
El peso mexicano muestra una depreciación del 0.7%, oscilando entre un mínimo de 19.22 y un máximo de 19.43 pesos por dólar....
El crudo Brent (OIL) cae casi un 5% después de que la NOC de Libia informara sobre el aumento de la producción (hasta 1,13 millones de barriles...
Las acciones de gigantes chinos como JD.com (JD.US), Alibaba (BABA.US), Tencent (TME.US) y Yum!China (YUM.US) cotizan hoy en un rango de entre el 6 y el...
El S&P 500 y el Nasdaq-100 comienzan la sesión con ligeras ganancias El Russell 2000 cotiza a la baja Los rendimientos de los bonos a...
PepsiCo (PEP.US) está subiendo ligeramente hoy tras la publicación de sus resultados del 3T24. Los resultados de la compañía...
Después de alcanzar los 927 pesos por dólar en la sesión de ayer, el par de divisas comienza hoy cotizando a 931, mostrando un aumento...
Petróleo: Los precios del petróleo han retrocedido por primera vez en ocho sesiones. La caída se atribuye a la falta de escalada...
Estados Unidos - Datos de la balanza comercial de agosto: Importaciones: real 342,20B; anterior 345,40B; Exportaciones: real 271,80B; anterior...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor