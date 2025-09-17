APERTURA USDCLP 08.10.2024
Después de alcanzar los 927 pesos por dólar en la sesión de ayer, el par de divisas comienza hoy cotizando a 931, mostrando un aumento...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Índices europeos bajo presión La decepción con la conferencia de la NDRC en China provoca un retroceso en Asia Samsung prevé...
El petróleo cae hoy casi un 2%, tras seis días de beneficios prácticamente ininterrumpidas, apoyadas principalmente por la escalada...
Las pérdidas de la cosecha de algodón causadas por el huracán Helene todavía son difíciles de evaluar, con estimaciones...
El mercado de valores de Hong Kong experimentó hoy un dramático revés, con el índice Hang Seng desplomándose un 10%...
El calendario económico de hoy incluye una mezcla de importantes publicaciones de datos y comunicaciones de bancos centrales, con un enfoque particular...
08:00 AM, Alemania - Producción industrial de agosto: Producción industrial alemana: real 2,9 % intermensual; pronóstico 0,8...
La mayoría de los mercados asiáticos cayeron el martes, siguiendo la debilidad de la noche en Wall Street, ya que los sólidos datos...
La adquisición seguiría una tendencia de grandes ofertas en el sector minero Ambas empresas han confirmado el inicio de las conversaciones...
Wall Street abre a la baja el lunes Las acciones de Arcadium Lithium plc se dispararon un 40% tras la confirmación de que Rio Tinto Group se...
Tras el fin de semana, los mercados chinos siguen cerrados, pero mañana acaba la Semana Dorada y se reanudan las operaciones en los índices...
Inicio de semana con alza del dólar internacional impulsado por datos laborales y perspectivas económicas de Estados Unidos El dólar...
El Bitcoin cotiza por encima de los 63.000 dólares y sube menos del 1%, intentando superar el límite superior del canal de tendencia alcista...
La temporada de resultados del tercer trimestre de 2024 ya está aquí. Como es habitual, los bancos e instituciones financieras más...
La sesión del lunes en los mercados bursátiles europeos ha generado un sentimiento mixto entre los inversores. El DAX alemán está...
Los mercados chinos siguen cerrados tras el fin de semana, pero mañana acaba la Semana Dorada y se reanudan las operaciones en los índices...
