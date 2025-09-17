Los pedidos de fábrica en Alemania son menores a lo esperado 📌
Los datos de pedidos de fábrica alemanes para agosto se publicaron esta mañana a las 8:00 am. Se esperaba que el informe mostrara una caída...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Los datos de pedidos de fábrica alemanes para agosto se publicaron esta mañana a las 8:00 am. Se esperaba que el informe mostrara una caída...
La sesión del viernes en Wall Street terminó con avances para la mayoría de los índices bursátiles. El Nasdaq subió...
Los índices estadounidenses están experimentando hoy una importante presión alcista, que compensa una parte de las caídas del...
Spirit Airlines cayó más del 25% hoy luego de informes sobre la posible incapacidad de la compañía para pagar su deuda....
Tesla ha experimentado un aumento en el precio de sus acciones a pesar de enfrentarse a nuevos aranceles europeos sobre los vehículos eléctricos...
El conflicto en Oriente Medio ha sido el tema de mayor relevancia en los últimos días tras la escalada vivida el pasado martes, cuando Irán,...
El informe de empleo de EE. UU. superó las expectativas, con un aumento de las nóminas no agrícolas de más de 250.000. La...
Según Bloomberg, el gigante chino Tencent y la familia Guillemot están considerando opciones de compra del estudio de juegos francés...
Dato de NFP por encima de lo esperado, bolsas totalmente alcistas y China cada vez más fuerte con los paquetes de estímulos ¿Tendremos...
Los datos de las nóminas no agrícolas de EE. UU. fueron significativamente más fuertes de lo esperado, con un beneficio de más...
Cambio en las nóminas no agrícolas: 254.000 (previsto: 150.000; anterior: 142.000) Cambio en las nóminas privadas: k (previsto:...
Los futuros del algodón están probando la zona de 73 dólares por paca, antes del informe de Compromiso de los Comerciantes (CoT) de...
Un bloqueo en el Estrecho de Ormuz podría disparar los precios del petróleo a 200 dólares y tener graves repercusiones en el mercado...
Las acciones de las principales navieras europeas de contenedores, entre ellas la danesa Maersk (MAERSKA.DK) y la alemana Hapag-Lloyd (HLAG.DE), están...
Hoy, los inversores conocerán el informe del mercado laboral estadounidense de septiembre. A las 09:30 (GMT -3), conoceremos el estado actual de...
Los mercados petroleros experimentaron ayer un espectacular repunte, con el crudo Brent subiendo un 5% hasta alcanzar los 77,62 dólares el barril,...
El calendario económico de hoy está repleto de importantes publicaciones de datos y discursos de los bancos centrales, en particular de Europa...
Las bolsas asiáticas subieron, lideradas por el Hang Seng de Hong Kong (+2,7%), mientras los operadores evaluaban la sostenibilidad de las recientes...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor