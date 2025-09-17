▶️ Audio de Mercados (03.10.2024)
La sesión de ayer en Wall Street dejó un sabor agridulce, con los índices oscilando en un margen estrecho y el Russell 2000 liderando...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El dólar estadounidense inició la jornada de hoy con una apreciación del 0.6% frente al peso mexicano, llevando el tipo de cambio...
La libra esterlina está cayendo dinámicamente esta mañana tras los comentarios del presidente del Banco de Inglaterra, Bailey, quien...
Zona del euro: índice PMI de servicios de septiembre 51,4 puntos (previsión: 50,5 puntos; anterior: 52,9 puntos). Alemania: índice...
Fuerza del Dólar en Ascenso La reciente recuperación del dólar sigue dominando los mercados, apoyada por la debilidad de divisas...
El GBP/USD se desploma tras los comentarios del presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en el periódico The Guardian. En concreto, Bailey...
Después de un repunte casi continuo de casi el 30% y de una racha alcista initerrumpida de 13 días, el índice Hang Seng cayó...
La sesión de ayer en Wall Street terminó con un tono dispar. En términos intradiarios, todos los índices cotizaron en el rango...
IPC en Suiza para septiembre (interanual): Actual: 0,8 % Previsión: 1 % Anteriormente: 1,1 % IPC en Suiza para septiembre (intermensual): Actual:...
La sesión de ayer en Wall Street terminó con un sentimiento mixto. En términos intradiarios, todos los índices cotizaron en...
El peso mexicano se apreció por segundo día consecutivo frente al dólar estadounidense, alcanzando un máximo intradía...
La sesión del miércoles en los mercados bursátiles europeos terminó con un estado de ánimo dispar. El DAX alemán...
El miembro de la Reserva Federal Thomas Barkin comentó hoy sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos. Estos son...
Danske Research ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDUSD. Danske recomienda abrir una posición corta con los siguientes...
Las acciones de la compañía de seguros Humana (HUM.US) están perdiendo un 15% hoy, después de que la compañía...
El trigo (WHEAT) en la bolsa de materias primas CBOT de Chicago está subiendo casi un 2,5% hoy. Las precipitaciones en Rostov del Don, la principal...
