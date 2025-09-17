El S&P 500, afectado por la tensión en Oriente Medio
El S&P 500 cotiza ligeramente a la baja, en una jornada en la que el Nasdaq también desciende y el Dow Jones experimenta una ligera subida....
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El petróleo WTI cae debido a que la OPEP+ acordó aliviar los recortes de producción en diciembre, según informes del WSJ....
Jornada Alcista para el Tipo de Cambio Hoy, el tipo de cambio USDCLP experimentó una jornada alcista, con un mínimo de $901,05 y un máximo...
Inventarios de petróleo crudo de la EIA (en barriles): 3,889 millones (pronóstico: -1,43 millones; anterior: -4,471 millones) Inventarios...
Wall Street abre con ánimo mixto; el petróleo y el VIX suben, el US100 cotiza estable y borra algunas de las caídas Las acciones...
El crudo WTI rompió hoy por encima de los máximos locales marcados en la segunda mitad de septiembre y está superando los 72 dólares...
El tipo de cambio USDCLP registró alzas, cotizando a $912,5, sostenido por el fortalecimiento del dólar index pese a el repunte del cobre,...
El peso mexicano mostró un notable fortalecimiento el primer día tras la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México,...
El índice Hang Seng ha experimentado un espectacular aumento hoy, subiendo un 8% hasta alcanzar un máximo de 22 meses de 22.450. Esto marca...
El informe ADP de EE. UU. fue de 143 000 frente a los 125 000 y 99 000 anteriores El cambio de empleo en el mercado laboral privado de EE. UU. fue más...
El DAX sigue bajo presión a la baja Los resultados de Nike aumentan la volatilidad de sus pares europeos HSBC elevó su recomendación...
Nike (NKE.US) cae casi un 7% en la sesión previa al mercado de hoy, ya que los inversores se sintieron decepcionados por no alcanzar los ingresos...
Todos los mercados muy cautelosos por la escalada de conflictos en medio oriente, el dato de ADP fue capaz de aumentar el apetito por riesgo y el mercado...
El calendario económico de hoy está repleto de importantes publicaciones de datos y discursos de los bancos centrales, en particular de Europa....
El dólar internacional continúa con un repunte alcista, con subidas cercanas al 0.10% tras la publicación de los datos de empleo privado...
El nuevo Primer Ministro japonés, Shigeru Ishiba, comentó sobre la política monetaria del país y expresó que Japón...
