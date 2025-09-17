El precio del oro cae antes del informe ADP
El precio del oro cae ligeramente horas antes de la publicación del informe ADP sobre el cambio de empleo en Estados Unidos. Este informe, que se...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El índice Hang Seng de Hong Kong extendió su repunte de los últimos días con una subida de casi el 7% en la sesión de...
Las bolsas asiáticas subieron, con el Hang Seng de Hong Kong impulsándose más del 9%, ya que los mercados reaccionaron positivamente...
El peso mexicano experimentó un repunte tras la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México (llegando a los 19.5915), quien...
Israel decidió realizar una operación militar terrestre en el sur del Líbano, y los ataques de tropas tenían como objetivo...
Según las FDI, se lanzaron misiles desde Irán hacia Israel; todos los civiles israelíes se encuentran en refugios antiaéreos...
La empresa israelí InMode (INMD.US), especializada en tecnologías médicas mínimamente invasivas y no invasivas, anunció...
Las acciones de la industria aeroespacial y de defensa, como Northrop Grumman, General Dynamics y Raytheon, pero también las de empresas privadas...
Este martes, el peso mexicano experimentó ligeras caídas frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio fluctuando entre un...
Los índices estadounidenses abren la sesión con caídas; Wall Street se preocupa por el aumento de los precios del petróleo;...
Según los funcionarios estadounidenses, Irán atacará a Israel en las próximas 12 horas, mientras que los informes de Axios...
La reciente publicación del IMACEC en Chile, con un crecimiento de 2,3%, por debajo de lo esperado, indica una posible desaceleración en...
IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas AUD-USD IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes niveles: Entrada...
El índice de manufactura ISM de EE. UU. de septiembre se ubicó en 47,2 frente al 47,5 esperado y el 47,2 anterior, con la mayor caída...
El índice de vacantes laborales del índice JOLTS de EE. UU. fue de 8,04 millones frente a los 7,693 millones y 7,673 millones previstos El...
Según un comentario de la Casa Blanca, pero también informes de las agencias Bloomberg y Axios, Irán se prepara para un inminente...
El precio del petróleo ha registrado un aumento significativo tras la noticia de que Irán está preparando un posible ataque con misiles...
PETRÓLEO El petróleo sigue bajo presión a medida que disminuye el retroceso del mercado El petróleo está cayendo,...
