Gráfico del día: EUR-USD (01.10.2024)
El par EUR/USD ha experimentado una volatilidad significativa hoy, con el euro fortaleciéndose frente al dólar a pesar de los datos económicos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El nuevo Primer Ministro japonés, Ishiba, comentó hoy que el país continuará con la política económica anterior...
Las acciones del gigante químico alemán Covestro (1COV.DE, antigua unidad de Bayer) suben hoy casi un 6% después de que la empresa...
Las acciones de la firma de corretaje alemana flatexDEGIRO (FTK.DE) están subiendo casi un 6,5% hoy en medio del anuncio de la compañía...
El tipo de cambio en Chile experimentó un alza luego de la publicación de los datos del IMACEC, el indicador clave para medir la actividad...
Las fuerzas armadas israelíes (FDI) anunciaron el martes que han comenzado operaciones terrestres locales contra objetivos de Hezbolá en...
Estados unidos cotiza al alza en pre mercado pese a las declaraciones de Powell el día de ayer que intentaron poner paños fríos al...
El precio del café cae cerca de un 2% ante las nuevas previsiones meteorológicas de Brasil. Las lluvias en la mayor parte del territorio...
El oro sube casi un 0,6% hoy, ya que los inversores anticipan un nuevo ciclo de flexibilización de la política de la Reserva Federal y un...
11:00 - Eurozona - Inflación preliminar (mes de septiembre) IPC: 1,8% interanual real frente a 1,8% previsto. Dato previo de 2,2%. IPC subyacente:...
Los mercados europeos se encaminan a un comienzo dispar hoy. El índice suizo se impulsa un 0,2%, y el índice NED25, con un alza del 0,15%....
Los PMI manufactureros de la eurozona han resultado ser, en su mayoría, más fuertes de lo esperado. La mayor "brecha" entre las...
El calendario económico de hoy está repleto de importantes publicaciones de datos, en particular de Europa y Estados Unidos. Entre los aspectos...
Las bolsas asiáticas siguen en verde, con el Nikkei 225 subiendo un 1,2%. Los mercados chinos estarán cerrados del 1 al 7 de octubre debido...
El mercado espera que las ventas minoristas de Australia para agosto crezcan un 0.4% m/m, en comparación con el dato anterior de 0.0% m/m, lo que...
Pekín impulsa los beneficios del mercado China ha decidido reducir las tasas de interés de manera generalizada, llevando la mayoría...
Los datos del PIB del Reino Unido fueron más débiles de lo esperado inicialmente, debido principalmente a un menor gasto público...
