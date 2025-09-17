Resumen diario: Los mercados retroceden al inicio de una semana cargada de datos macroeconómicos
Los datos del PIB del Reino Unido fueron más débiles de lo esperado inicialmente, debido principalmente a un menor gasto público...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dejado en claro que el organismo no tiene prisa por reducir las tasas de interés de manera...
Producción industrial de Chile registra mayor crecimiento desde febrero La producción industrial en Chile experimentó un notable...
El mercado del oro ha experimentado una volatilidad significativa hoy, con precios rondando máximos históricos a pesar de un ligero retroceso...
Wall Street abre mixta, con el Nasdaq 100 intentando no perder terreno Las acciones de EchoStar caen un 10% tras el anuncio de que venderá...
El peso mexicano comenzó la semana cotizando entre 19.73 y 19.54 pesos por dólar, registrando una leve recuperación tras las pérdidas...
Estados Unidos - Índice de actividad manufacturera de la Reserva Federal de Dallas para agosto: actual -9,0 frente a lo esperado; - 10,3;...
El euro experimentó una caída después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pronunciara un discurso ante...
Alemania, datos preliminares de inflación de septiembre IPC anual: 1,6 % interanual frente al 1,7 % interanual previsto (1,9 % interanual...
Bank of America ha publicado una recomendación para el par de divisas GBP-USD. Bank of America recomienda tomar una posición corta en...
MUFG ha emitido una recomendación sobre el par de divisas AUD-USD. MUFG recomienda tomar una posición larga en el par AUD-USD con las...
Mercados europeos cierran al alza, mientras Wall Street muestra desempeño mixto La sesión del viernes en los mercados europeos terminó...
Dólar internacional continúa su tendencia bajista en el último día de septiembre El dólar internacional ha comenzado...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Las acciones de Aston Martin, el fabricante de coches de lujo, se han desplomado hoy más de un 25%, lo que supone su mayor caída diaria en...
La sesión del lunes en las bolsas europeas se saldó con descensos en la mayoría de los índices bursátiles. El DAX cede...
El euro y par EURUSD reaccionaron con ligeros aumentos a las lecturas de los datos del IPC de septiembre de Alemania. Los datos anuales resultaron inferiores...
