El Bitcoin cede los 65.000 dólares pese al optimismo chino 🚩
El sentimiento de las criptomonedas aún no es optimista. El Bitcoin está por debajo de los 65.000 dólares, a pesar de la debilidad...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
La nueva semana comienza con un rally alcista en China, respaldado por un amplio plan para reducir los tipos de interés e implementar medidas adicionales...
Los mercados asiáticos vuelven a provocar un aumento de la volatilidad. Las nuevas medidas de estímulo inmobiliario impulsan los índices...
La sesión del viernes en los mercados financieros mundiales terminó con una marcada subida para los índices europeos. En el caso de...
El mercado tiene una previsión clave en el PMI manufacturero de 49.5, justo por debajo del umbral de expansión (50), y un PMI de servicios...
El Banco Popular de China anunció hoy un recorte del coeficiente de reservas obligatorias para las instituciones financieras y una reducción...
Bitcoin sube más del 2,00% y alcanza los 66.500 dólares. A pesar de que septiembre ha sido históricamente un mes débil para...
Este viernes, el Peso mexicano ha mostrado una leve caída del 0.1% frente al Dólar estadounidense, cotizando en 19.65 USD/MXN. La depreciación...
Las empresas de pequeña capitalización son las que más suben El índice S&P 500 se mantiene por encima de los 5800...
Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan para septiembre: Expectativas de inflación a 1 año de Michigan:...
Las acciones de Bristol Myers (BMY.US) suben un 4% antes de la última sesión de la semana en Wall Street después de que el fabricante...
Estados Unidos - Datos de inflación de agosto: Índice de precios PCE: real 0,1 % intermensual; pronóstico 0,2 % intermensual;...
El par USD-JPY ha experimentado una volatilidad significativa hoy tras los importantes acontecimientos políticos en Japón y la publicación...
Durante la sesión asiática, el índice chino Hang Seng volvió a subir más del 3,5%, lo que mejoró la confianza...
Tipo de cambio apunta a leves alzas, superando los $900 por dólar en la apertura de la sesión, influenciado por un contexto global de correcciones...
Aunque la próxima decisión de la Fed todavía está a más de un mes de distancia y el nombre del nuevo presidente de Estados...
