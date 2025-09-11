¿Seguirá subiendo el euro? Inflación, Trump y Ucrania en juego
Desde comienzos de 2025, el euro ha sido una de las divisas con mejor desempeño, junto con el franco suizo, mientras que el dólar se convirtió...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
En el mercado de divisas, el par AUD/JPY gana valor hoy como resultado del aumento de las expectativas de una política monetaria más restrictiva...
Comenzamos una nueva jornada en los mercados financieros. La sesión asiática resultó positiva después de que los principales...
En términos interanuales, la inflación en Alemania para julio se mantiene en el 2%, en línea con las expectativas. La tasa mensual...
El miércoles, el Nikkei 225 y el Topix de Japón cerraron la sesión en nuevos récords, con subidas del 1,5% y el 0,9%, respectivamente....
Principales movimientos de los mercados estadounidenses Nasdaq 100, S&P 500 y Russell 2000 cerraron al alza, impulsados por la expectativa...
China detiene las compras de soja estadounidense de nueva cosecha China aún no ha reservado un solo envío de soja estadounidense de nueva...
Bitcoin redujo su impulso alcista luego de la publicación del IPC de julio en Estados Unidos, un reporte que llevó al mercado a moderar expectativas...
El peso mexicano registra una apreciación intradía cercana al 0.5%, cotizando alrededor de 18.55 por dólar. Durante la jornada, la...
Inflación en EE.UU. sorprende al mercado El tipo de cambio USDCLP abrió este martes en $966, influenciado por la reacción de los...
Colombia logra mínimo histórico de desempleo en junio 2025 El mercado laboral colombiano cerró el primer semestre de 2025 con un...
Los principales índices bursátiles de Wall Street subieron en los primeros minutos de negociación, impulsados por la creciente confianza...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 En EE. UU., la inflación subyacente subió 0,3 % en julio, impulsando...
BofA ha emitido una recomendación para el par de divisas EUR/USD. La entidad recomienda abrir una posición larga en el par con los siguientes...
Pocas horas después de que el presidente Donald Trump aprobara una nueva solución para Nvidia que permitiría la venta a China de los...
Petróleo: evolución reciente y factores geopolíticos clave Contexto geopolítico y sanciones a Rusia La semana pasada,...
IPC interanual de julio: 2,7 % a/a (previsión: 2,8 % a/a; previo: 2,7 % a/a) IPC mensual: 0,2 % m/m (previsión: 0,2 % m/m;...
