Análisis de Premercado 27.09.2024
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Los mercados europeos se encaminan a un comienzo dispar hoy. El AUT20 austríaco lidera, con un alza del 0,7%, mientras que el índice italiano...
La tasa de desempleo alemana de agosto fue del 6 %, en línea con las expectativas y las cifras anteriores. El cambio en el desempleo fue de 17...
Los futuros de algodón (COTTON) en ICE están subiendo más de un 1% hoy y tratando de recuperarse, tras las caídas de ayer....
Datos de PIB del segundo trimestre del 2024: PIB español: real 3,1 % interanual; previsión 2,9 % interanual; anterior 2,6 % interanual; PIB...
Francia, datos de inflación de septiembre: IPCA francés interanual: 1,5 % final: frente al 1,9 % (previsión) frente al 2,2 %...
Shigeru Ishiba ganó la votación interna para el puesto de líder del Partido Liberal Democrático en Japón y, por lo tanto,...
La sesión de hoy estará dominada por los datos de inflación de varios países, incluidos Francia, España y Estados Unidos,...
Las bolsas asiáticas subieron, con los mercados chinos a la cabeza después de que Pekín anunciara amplias medidas de estímulo....
En minutos, se publicarán los datos de inflación de Tokio, donde se espera que el índice base de precios al consumidor caiga al 2%,...
En línea con las previsiones del mercado, el Banco de México (Banxico) anunció hoy un recorte de 25 puntos básicos en la tasa...
Los índices estadounidenses registran una sesión ligeramente alcista hoy. El índice S&P 500 sube alrededor de un 0,3%, el Nasdaq...
BlackSky Technology (BKSY.US) ha subido más de un 14% en la sesión de hoy tras la noticia de que la Marina de los EE. UU. le ha adjudicado...
Las criptomonedas están extendiendo una racha alcista impulsada por la postura moderada de la Reserva Federal sobre la política monetaria...
Hoy, el dólar registró una fuerte caída de hasta 14 pesos, situándose en los 895 pesos por dólar. Este movimiento se...
El Departamento de Justicia de EE. UU. tiene la intención de iniciar una investigación sobre la empresa Super Micro Computer (SMCI.US), según...
Los inventarios de gas natural aumentaron en 47 mil millones de pies cúbicos durante la semana, según los últimos datos de la EIA,...
Wall Street con ánimo alcista al inicio de la sesión del martes Accenture sube un 5%, después de que la compañía...
Google, filial de Alphabet Inc., sigue siendo líder en el mercado tecnológico en 2024. Los recientes resultados financieros de la compañía...
