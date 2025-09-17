El peso mexicano muestra leve recuperación antes de la decisión de Banxico
El peso mexicano se valorizó ligeramente en la jornada de hoy, recuperándose en un 0.7% frente al dólar estadounidense, cotizando...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
El peso mexicano se valorizó ligeramente en la jornada de hoy, recuperándose en un 0.7% frente al dólar estadounidense, cotizando...
Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo: reales 218 000; pronóstico 224 000; anterior 222 000; Estados...
Estados Unidos - Datos del PIB: PIB (2.º trimestre): real 3,0 % intertrimestral; previsión 3,0 % intertrimestral; anterior 3,0 % intertrimestral; Índice...
Los metales preciosos continúan su racha alcista, alcanzando nuevos máximos. En el caso del oro, hoy observamos subidas superiores al 0,8%,...
Suiza - Decisión del BNS sobre las tasas de interés (tercer trimestre) para diciembre: actual 1,00 %; pronóstico 1,00 %; anterior...
Los metales preciosos continúan su racha alcista, alcanzando nuevos máximos. En el caso del oro, hoy observamos aumentos de más del...
Los índices estadounidenses cerraron ayer con ligeras caídas, pero hoy los futuros muestran un repunte, con el S&P 500 superando los...
Regreso de la oferta desde Libia El petróleo ha estado retrocediendo fuertemente desde anoche después de los informes sobre el nombramiento...
Dólar retrocede a la espera del PIB en EE.UU. mientras el cobre sube impulsado por nuevos estímulos en China El dólar internacional...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Micron Technology se ha convertido en el centro de atención de la locura de la IA. Las acciones de la empresa se han disparado un 14% en las operaciones...
Situación general del mercado: Los mercados europeos siguen subiendo el jueves. El DAX alemán sube un 1,1%, al igual que el IBEX35 español....
Los índices chinos están teniendo un avance hasta un 5,00% en respuesta a los paquetes de ayuda que podría batir récords que...
El calendario macroeconómico de hoy incluye varios eventos destacables. Lo más importante es que escucharemos declaraciones de los representantes...
Los índices estadounidenses cerraron ayer con una ligera caída, pero en la primera parte del día se observa un repunte de los futuros....
El índice Hang Seng de China no logró repetir las ganancias de ayer, y los futuros de índices chinos hoy vieron una corrección...
A pesar de la apertura bastante optimista de la sesión de hoy en Wall Street, la segunda mitad del día trae caídas, ya que el Nasdaq100...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor