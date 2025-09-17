💥 El petróleo cae un 2%
Los representantes de los dos gobiernos de Libia acordaron nominar a un candidato conjunto para dirigir el banco central durante un período interino....
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Los representantes de los dos gobiernos de Libia acordaron nominar a un candidato conjunto para dirigir el banco central durante un período interino....
BMO Capital ha elevado hoy la calificación de Denison Mines (DNN.US) a 'market outperform', manteniendo el precio objetivo de las acciones...
Wall Street sube ligeramente; Nvidia lidera las grandes capitalizaciones de EE. UU. con un aumento de más del 3% Las ventas de viviendas nuevas...
El tipo de cambio registró una subida significativa, ubicándose en 19.64 pesos mexicanos por dólar, después de la polémica...
Inventarios de petróleo crudo de la EIA: -4,471 millones (previsión -1,43 millones, anterior -1,630 millones) Inventarios de gasolina...
Ventas de viviendas nuevas en EE. UU.: variación intermensual: -4,7 % (pronóstico: -5,3 %, anterior: 10,6 %) Ventas de viviendas nuevas...
El peso mexicano comenzó la jornada de hoy con estabilidad frente al dólar, pero ha comenzado a perder fuerza conforme avanza el día,...
La sesión en los mercados de Asia-Pacífico muestra un comportamiento mixto, destacando una corrección en los índices chinos,...
El dólar ha estado bajo una presión bajista continua desde el giro moderado de la Fed la semana pasada. Hoy, estamos viendo una nueva prueba...
IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas GBP-USD. IFR recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Situación general del mercado: La jornada del miércoles en las bolsas europeas ha generado un clima dispar entre los inversores. El DAX...
Dólar Internacional en Ascenso a la Espera de Datos de PIB, Cobre Sufre Retrocesos El dólar internacional se encuentra en una jornada...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
El fondo de cobertura AJ Investments ha criticado el pasado 9 de septiembre la gestión de la empresa de videojuegos Ubisoft UBI.FR y ha pedido...
El dólar ha estado bajo una presión bajista continua desde el giro moderado de la Fed la semana pasada. Hoy estamos viendo una nueva prueba...
El calendario macroeconómico de hoy no tiene previstos eventos que puedan afectar a los mercados financieros mundiales. El único acontecimiento...
Los índices de la región Asia-Pacífico cotizan en su mayoría a la baja. El mercado de China, tras los avances de ayer, registra...
La sesión del martes en Europa cerró con beneficios: el DAX alemán subió un 0,8%, el CAC 40 francés sumó un...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor