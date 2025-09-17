El peso mexicano borra los beneficios de la mañana
Hoy, en la mañana, el peso mexicano mostró una apreciación inicial del 0.8% frente al dólar estadounidense, oscilando entre...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Intel ha presentado sus soluciones de IA de próxima generación, la CPU Xeon 6 y el acelerador de IA Gaudi 3, con el objetivo de desafiar...
Impacto de la flexibilización en China y caída del dólar en el USD/CLP La reciente recuperación del mercado chino, impulsada...
La Fed ataca al dólar La reciente decisión de la Reserva Federal de recortar la tasa de interés en 50 puntos básicos, situándola...
El Ibex35 vuelve a cerrar al alza en una sesión caracterizada por las subidas generalizadas en los principales índices globales, impulsados...
Los índices están experimentando una ligera corrección al comienzo de la sesión. El índice del dólar cae...
El peso mexicano registra hoy una apreciación del 0.8% frente al dólar estadounidense el martes, fluctuando en un rango de 19.26 a 19.40...
Estados Unidos - Confianza del consumidor del Banco Central de Inglaterra para septiembre: actual 98,7; pronóstico 103,9; anterior 105,6; Estados...
El Banco Popular de China ha implementado una serie de medidas de estímulo monetario, entre ellas, una operación de recompra inversa por...
Petróleo: Un importante recorte de las tasas de interés en Estados Unidos y el estímulo del Banco Popular de China están...
Bolsas asiáticas y cobre impulsados por estímulos de China Las bolsas asiáticas iniciaron la semana con un fuerte repunte, lideradas...
Octubre y noviembre suelen ser los meses más volátiles para los precios del gas natural. En 2024 no será diferente. Es cuando los...
El DAX alemán rompe un nuevo récord histórico La moda lidera el crecimiento en Europa DHL, tras el comunicado de la dirección Situación...
Los últimos datos económicos de Japón presentan un panorama mixto, con el PMI manufacturero contrayéndose aún más...
El dólar se debilita ante expectativas de nuevos recortes de tasas en EE.UU. El dólar a nivel internacional ha comenzado la jornada debilitándose,...
Austen Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, se mostró ayer muy moderado, confirmando la postura de Powell de la última...
Hoy, las medidas de "estímulo" anunciadas por el Banco Popular de China en una conferencia en Pekín están mejorando el sentimiento...
