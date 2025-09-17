El índice chino Hang Seng sube mas del 4%
Según el índice Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI Index), el contrato CHN.cash está subiendo casi un 4,4% hoy, respaldado por...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Alemania, índices IFO de septiembre Clima empresarial: 85,4 frente al 86,0 esperado (86,6 anteriormente) Condiciones actuales: 84,4 frente...
La sesión de hoy estará dominada por los datos de confianza económica de Alemania, varios discursos de los bancos centrales y los...
Las bolsas asiáticas subieron el martes, lideradas por los mercados chinos, tras el anuncio de Pekín de un amplio estímulo monetario...
La primera sesión de la semana en las bolsas europeas trajo consigo beneficios para la mayoría de los índices. El DAX alemán...
Barclays está reforzando el sentimiento alcista sobre las acciones de Tesla (TSLA.US) en las operaciones del lunes después de que el banco...
Bitcoin todavía por debajo del límite superior del canal de tendencia alcista; la reacción alcista al PMI estadounidense se borró El...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EUR-JPY. Credit Agricole recomienda tomar una posición corta en EUR-JPY...
Dólar y Cobre al Alza: Jornada marcada por PMI en EE.UU. y estímulos desde China El dólar internacional se encuentra en una jornada...
Los precios del Gas Natural (NATGAS) subieron un 3% hoy, aunque más tarde el aumento se redujo ligeramente. Los fuertes beneficios continúan...
Este lunes, México ha publicado datos clave que ofrecen un panorama alentador para su economía. Los datos de actividad económica superaron...
Wall Street con un estado de ánimo mixto al comienzo de la sesión del lunes Deutsche Bank revisa la calificación de BNY Mellon Intel...
Estados Unidos, datos del PMI de septiembre: PMI de servicios globales del S&P: Actual: 55,4. 55,3 (previsión) frente a 55,7 (anterior) PMI...
Los últimos datos económicos de Alemania y la eurozona han pintado un panorama sombrío, con los PMI manufactureros y compuestos en...
Mercados Globales Inician la Semana con Impulso Positivo La semana comienza con optimismo en los mercados globales, tras el histórico recorte...
El dólar internacional intenta recuperarse tras el recorte de tasas de la FED Tras la fuerte baja en los tipos de interés anunciada el...
