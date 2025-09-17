Análisis de Premercado 23.09.2024
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Los datos del PMI del Reino Unido fueron inferiores a lo esperado, pero se mantienen en territorio expansivo (por encima de los 50 puntos). Tras la noticia,...
Los datos de la eurozona han confirmado lo que el mercado pudo captar de los datos franceses y alemanes. Tanto el PMI manufacturero como el compuesto están...
Hoy a las 9:15 am y a las 9:30 am se publicaron los índices PMI preliminares de agosto de Francia y Alemania, respectivamente. Se esperaba que los...
La sesión de hoy se centrará en la publicación de los datos clave del PMI de las principales economías, entre ellas Francia,...
La mayoría de las bolsas asiáticas subieron el lunes, impulsadas por el optimismo persistente sobre los tipos de interés más...
Los índices estadounidenses están compensando las caídas tras una apertura más débil. El S&P 500 ya está...
Las empresas que cotizan en Estados Unidos vinculadas al mercado del uranio (minería, procesamiento) están cotizando en un rango de entre...
Los índices de Wall Street y los futuros de las tasas de interés de corto plazo de EE. UU. suben después de que la Fed Christopher...
En su discurso de hoy, Christine Lagarde destacó la necesidad de que el BCE se prepare para la próxima era de mayor volatilidad de la inflación....
Nike está en camino de cerrar una brecha de precios después de casi tres meses provocada por un descuento de acciones luego de los resultados...
Los índices estadounidenses registran una apertura más débil en el día de las "tres brujas" (roll-overs masivos...
Los niveles de tasas de interés de la Fed más bajos esperados, casi en línea con las expectativas "moderadas" del mercado,...
La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de recortar los tipos en 50 puntos básicos puede haber sorprendido a los...
IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas AUD-USD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Las ventas minoristas canadienses de agosto fueron del 0,9 % intermensual frente al 0,3 % intermensual previsto y el -0,3 % anterior Las ventas minoristas...
Continúa la tensión entre los accionistas de Grifols y el consejo de administración de la compañía ante la posible OPA...
El DAX alemán abrió a niveles récord Las acciones del Grupo Mercedes-Benz caen mucho tras recortar las previsiones financieras Los...
