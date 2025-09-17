Ueda defiende la voluntad del Banco de Japón de subir los tipos de interés 🏛️
El BOJ mantuvo los tipos de interés a corto plazo sin cambios en el 0,25%, en línea con las expectativas generalizadas, manteniendo ahora...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
08:00 AM, Alemania - Datos del IPP de agosto: IPP alemán interanual real -0,8 % (previsión -1 %, anterior -0,8 %) IPP alemán...
08:00 AM, Reino Unido - Datos de ventas minoristas de agosto: Ventas minoristas: real 1 % intermensual; pronóstico 0,4 % intermensual;...
La sesión de hoy estará dominada por la decisión de política monetaria y la conferencia de prensa del Banco de Japón,...
Las acciones asiáticas subieron en su mayoría el viernes, siguiendo los avances de la noche en Wall Street tras el sustancial recorte de...
Los mercados bursátiles siguen subiendo en euforia tras la decisión moderada de la Fed de ayer. Los futuros de los índices estadounidenses...
Los mercados suben hoy en euforia tras la decisión moderada de la Fed de ayer. Sin embargo, también se especula con que la Fed "sabe...
La primera hora de la sesión de contado en Wall Street ha sido muy positiva. El S&P 500 ha subido a nuevos máximos históricos,...
Aumento de los inventarios de gas: +58 Bcf (previsto: 54 Bcf; anterior: 40 Bcf) Los inventarios están creciendo ligeramente por encima de...
El S&P 500 alcanza un nuevo máximo histórico El índice de pequeña capitalización es el que más sube El...
Estados Unidos - Ventas de viviendas existentes en agosto: actual -2,5 % intermensual; anterior 1,5 % intermensual; actual 3,86 millones; pronóstico...
El moderado recorte de las tasas en los EE. UU. ha sacudido el ánimo en la economía global. Mientras que los mercados monetarios habían...
Las acciones de Intel subieron un 2% en la sesión previa a la apertura del mercado de hoy hasta los 21,21 dólares, tras el reciente anuncio...
Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes de subsidio de desempleo promedio de 4 semanas: real 227,50 mil; anterior 231,00 mil; Solicitudes...
El grupo italiano Campari (CPR.IT), que opera en la industria de bebidas (productor de licores, vinos, el famoso Aperol, Campari e incluso aperitivos sin...
Los alcistas impulsan los contratos del DAX por encima de los 19.000 puntos Los mercados europeos, en euforia tras la decisión de la Fed RWE...
Los futuros del Nasdaq 100 (US100) suben hoy casi un 3% (casi la mitad de este movimiento es rollover), alcanzando los 20.000 puntos. El mercado de valores...
Los futuros del algodón en ICE (COTTON) rebotaron de $70 a casi $72 después de una fuerte liquidación ayer, ya que los meteorólogos...
