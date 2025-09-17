💲⏬Dólar se debilita antes de la Fed
Solo quedan unas horas para la decisión de la Fed sobre las tasas de interés. El mercado aún no sabe cuánto se reducirá...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El DAX a la expectativa de la reunión de la FED. Los analistas de Citi elevaron su recomendación para BMW. El Ministerio...
Informe final de la inflación en la eurozona (mes de agosto): IPC interanual final real 2,2% (pronóstico 2,2%, anterior 2,2%). IPC...
La sesión de hoy estará dominada por la muy esperada decisión de la Reserva Federal sobre los tipos, junto con la publicación...
El IPC del Reino Unido en agosto fue del 2,2% interanual frente al 2,2% esperado y al 2,2% anterior (0,3% intermensual frente al 0,3% esperado y al...
Las bolsas asiáticas cerraron mixtas ayer mientras los inversores esperan el resultado de la reunión de la Reserva Federal de hoy....
Los índices estadounidenses perdieron sus alzas iniciales y actualmente cotizan con pocos cambios. Solo las empresas de pequeña capitalización...
Decisión de Tasas de la Fed La decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este miércoles se perfila...
El bitcoin rebota un 4,50% hasta los 60.800 dólares, volviendo así a superar la barrera psicológica de los 60.000 dólares....
Jornada Alcista para el Dólar: USD/CLP Avanza Cerca de 9 Pesos El dólar ha iniciado la jornada con un fuerte impulso, subiendo cerca de...
El S&P 500 aumenta un 0,50% El Russell 2000 sube un 0,75% por encima de los 2.200 puntos Los rendimientos de los bonos también suben El...
Microsoft ha decidido actualizar su política de reparto de beneficios con sus accionistas. El aumento del dividendo y el nuevo programa de recompra...
Estados Unidos - Inventarios comerciales de julio: Actual 0,4 % intermensual; pronóstico 0,3 % intermensual; anterior 0,3 % intermensual; En...
Estados Unidos - Producción manufacturera de agosto: Actual 0,9 % intermensual; anterior -0,7 % intermensual; Estados Unidos...
El peso mexicano se debilitó, alcanzando los 19.37 pesos por dólar, influenciado por un fortalecimiento del dólar tras la publicación...
Canadá - Datos de inflación de agosto: IPC: real -0,2 % intermensual; pronóstico 0,0 % intermensual; anterior 0,4 % intermensual; IPC:...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. para agosto fueron del 0,1 % intermensual frente al -0,2 % esperado y el 1 % anterior (2,1 % interanual frente...
El sentimiento en torno al sector tecnológico está mejorando, con el Nasdaq-100 (US100) cotizando más de un 0,6% por encima de los...
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
