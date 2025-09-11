La fuerte caída de las acciones de SAP empaña el ánimo en la bolsa alemana 📉
SAP (SAP.DE) retrocedió casi un 5%, situándose en su nivel más bajo desde abril, debido a una debilidad generalizada en los valores...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El Dax 40 y el EuroStoxx 50 caen un 0,15 % y un 0,05 %, respectivamente, antes del mediodía, mientras que otros índices europeos registran...
Pronto publicaremos el informe más importante de la semana: el IPC de julio. Para la Fed, será una lectura crucial antes de la reunión...
La temporada de resultados se está desacelerando un poco. Esta semana, la atención de los inversores se centrará en los informes...
Siguiendo las expectativas del mercado, el Banco de la Reserva de Australia decidió en su reunión de hoy reducir el tipo de interés...
Ethereum alcanzó ayer los 4.300 dólares, su nivel más alto desde el mercado alcista de 2021, impulsado por la demanda institucional,...
La libra gana tras superar expectativas de empleo en Reino Unido, con crecimiento salarial moderado y caída en el recuento de solicitantes. 08:00...
El evento más importante de hoy, y de toda la semana, es la publicación de los datos de inflación del IPC de EE. UU. Además...
Los índices chinos amanecieron con ganancias gracias a una extensión de 90 días de las negociaciones comerciales con EE. UU. Los índices...
El peso mexicano operó con comportamiento lateral y tono bajista en la segunda parte del día, moviéndose en un rango entre 18.69 y...
La semana comienza sin nuevos catalizadores que impulsen a la renta variable, con los principales índices registrando variaciones máximas...
Intel registra hoy un alza de poco más del 5 %, tras conocerse que el director ejecutivo de la compañía planea reunirse con el presidente...
Según fuentes de Bloomberg, los documentos identificados ofrecen un relato detallado de las acciones emprendidas por Citigroup —banco estadounidense—...
El peso mexicano retrocede este lunes, registrando una depreciación intradía del 0.6%, lo que llevó al USDMXN a un máximo de...
Bogotá, 11 de agosto de 2025 — La economía colombiana sorprendió en el segundo trimestre de 2025 con un crecimiento anual estimado...
Santiago, 11 de agosto de 2025 — El dólar en Chile inició la semana con un tono alcista moderado, moviéndose en torno a los...
Las exportaciones de semiconductores a China vuelven a ser el foco de los inversores tras un acuerdo histórico entre el gobierno de Estados Unidos...
Los futuros de cacao (COCOA) en ICE suben más de un 7 % hoy, impulsados por informes de clima extremo —sequías y lluvias intensas—...
