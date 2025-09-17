Gráfico del día: USDIDX (16.09.2024)
El dólar vuelve a caer y hoy es la divisa más débil entre las monedas del G10. En el momento de redactar este artículo, el...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El café es una necesidad para la mayoría de las personas en todo el mundo. En Italia, el precio de esta bebida está incluso regulado,...
El índice alemán DAX registra ligeros descensos en la primera parte de la jornada, bajando un 0,25% hasta los 18.650 puntos. Sin embargo,...
El comienzo de la semana es relativamente ligero en cuanto al calendario macroeconómico. Sin embargo, en los próximos días, los inversores...
La volatilidad en los mercados bursátiles durante la sesión en la región Asia-Pacífico es limitada debido a los días...
Sólo quedan unos días para que la Reserva Federal tome una decisión importante sobre los tipos de interés el 18 de septiembre....
Garmin (GRMN.US) cae casi un 6% hoy, ya que Barclays rebajó la acción a 'Vender' hoy. El banco de inversión redujo su precio...
La semana pasada estuvo marcada por una considerable turbulencia en los mercados, impulsada por los datos clave de inflación, la caída de...
Polygon sube casi un 13% después del cambio Binance dijo que agregó su negociación de futuros al contado y perpetuos, lo que marca...
Los metales preciosos están ganando terreno justo antes de la decisión de la Fed de la próxima semana. Las expectativas del mercado...
El mercado bursátil estadounidense abre ligeramente al alza. Los inversores están descontando un 40% de posibilidades de que la Fed recorte...
Confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan en EE. UU., preliminar: 69 (pronóstico: 68,5; anterior: 67,9) Expectativas de...
El peso mexicano experimentó ayer una notable recuperación frente al dólar estadounidense, incluso en medio de la incertidumbre generada...
Precios de importación de EE. UU. intermensual (agosto): -0,3 % (previsión: -0,2 %, anterior: 0,1 %) Precios de exportación de...
El platino (PLATINUM) cotiza hoy con un alza de más del 1,2% y se acerca a los 1.000 dólares por onza, después de que el Consejo Mundial...
El yen japonés lidera los beneficios en la sesión cambiaria de hoy en medio de la incertidumbre sobre el tamaño del esperado recorte...
Los futuros del azúcar (SUGAR) en ICE están subiendo después de revertir y extender los beneficios de las últimas dos sesiones,...
