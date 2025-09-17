Los trabajadores de Boeing se declaran en huelga y detienen la producción de modelos clave de la compañía 📢
Los trabajadores de Boeing (BA.US) han rechazado el contrato propuesto por la compañía y han votado abrumadoramente a favor de la huelga....
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El DAX vuelve a sus máximos históricos Infineon Technologies con una nueva asociación SAP adquiere el líder estadounidense...
Disminución de la cuota de mercado en todos los mercados En los últimos años, se ha producido un notable y lento descenso de la...
La eurozona y Estados Unidos muestran indicadores económicos contrastantes: el BCE ha iniciado recortes de tasas, mientras que las expectativas...
Los futuros del algodón, en la bolsa ICE (COTTON), han subido por encima de los 70 dólares y, desde mínimos de varios años,...
Desempeño Mixto en las Bolsas Asiáticas y Expectativas de la Reserva Federal Las bolsas asiáticas muestran un comportamiento dispar,...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Apertura del tipo de cambio mantiene tendencia bajista impulsada por la fortaleza del cobre y debilidad del dólar El tipo de cambio local apunta...
Inflación en Francia en el mes de agosto IPCA francés interanual 2,2% final: frente al 2,2% (previsión) frente al 2,2% (anterior). IPC...
La sesión de hoy estará influida por una serie de datos económicos. Los inversores seguirán de cerca los datos de inflación...
Las bolsas asiáticas muestran un desempeño mixto, con el índice Hang Seng de Hong Kong liderando las subidas (más del 1%),...
Los índices europeos registraron hoy sesiones alcistas. El DAX terminó el día con beneficios de más del 1%, el...
El peso mexicano ha experimentado una recuperación significativa, valorizándose un 1.3% frente al dólar, impulsado por los datos económicos...
Unity Software ha anunciado cambios en sus planes de suscripción. El cambio más importante parece ser el abandono de la ampliamente criticada...
Las acciones de Kroger subieron más del 5% en la sesión de hoy, ya que la expansión del margen bruto del operador de tiendas de comestibles...
Las empresas anunciaron la renovación de una cooperación de varios años para integrar los servicios de las empresas. Como resultado,...
Ajit Jain, un ejecutivo de seguros de Berkshire Hathaway (BRKA.US), ha vendido más de la mitad de su participación en la compañía,...
El peso mexicano ha roto su soporte, marcando un nuevo mínimo intradía en lo que parece ser el inicio de una nueva tendencia bajista. Sin...
El precio del oro está rompiendo su reciente resistencia para alcanzar nuevos máximos históricos, manteniéndose en su tendencia...
