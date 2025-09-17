ÚLTIMA HORA: Gas Natural alcanza nuevos máximos tras los datos de la EIA
EE. UU.: los inventarios de gas natural cambian según la EIA. Actual: 40 mil millones de pies cúbicos (bcf). Esperado: 48 mil millones...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Wall Street con un estado de ánimo mixto al comienzo de la sesión El Russell 2000 sube un 0,72 % Las acciones de Moderna caen un 15,5...
El BCE baja las tasas de interés en 25 pb El DAX pierde impulso al comienzo de la jornada Bayer defiende con éxito su producto Roundup...
Acaba de comenzar la conferencia telefónica del BCE sobre la decisión del Banco Central de recortar la tasa de depósito en 25 puntos...
El yen japonés está cayendo frente al dólar a pesar de los comentarios agresivos de Naoki Tamura del Banco de Japón. El banquero...
Estados Unidos - Datos de inflación de agosto: IPP básico: real 2,4 % interanual; pronóstico 2,5 % interanual; anterior 2,4...
Como se esperaba, el Banco Central Europeo decidió recortar la tasa de depósito clave en 25 puntos básicos hasta el 3,5%. Poco después...
El oro ha alcanzado nuevos máximos en los mercados internacionales, impulsado por la creciente incertidumbre económica global y la reciente...
Wall Street cierra con fuertes subidas impulsadas por el sector tecnológico La sesión de ayer en Wall Street cerró con un notable...
Dólar internacional en jornada plana mientras el cobre muestra una recuperación El dólar internacional se encuentra en una jornada...
Los precios del petróleo siguen subiendo hoy, ya que el dólar estadounidense se vio respaldado por los datos del IPC de ayer y por la suspensión...
Según fuentes de Reuters, la empresa danesa de logística DSV (DSV.DK) está a punto de adquirir la empresa de logística ferroviaria...
Las acciones de Apple cerraron a 222,90 dólares el miércoles, a pesar del flujo de noticias dispar. La acción ha subido un 16,1% en...
Según el presidente del Banco Central de Portugal, la decisión de hoy será “fácil”, es decir, que el BCE reducirá...
Tras los datos del IPC ¿qué es? de ayer, el mercado se está tranquilizando pensando que las presiones desinflacionarias son más...
09:00 - España - Dato de Inflación (mes de agosto): IPC general: real 0,0% intermensual. Previsión 0,0%. Anterior...
Índice de precios al por mayor alemán (intermensual): -0.8% (Previo de 0,3%). Índice de precios al por mayor alemán (intermensual):...
