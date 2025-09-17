Caída de la inflación en Suecia 📊
Índice de precios al por mayor alemán (intermensual): -0.8% (Previo de 0,3%). Índice de precios al por mayor alemán (intermensual):...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Índice de precios al por mayor alemán (intermensual): -0.8% (Previo de 0,3%). Índice de precios al por mayor alemán (intermensual):...
La sesión de ayer en Wall Street cerró con sólidas subidas en los índices, y hoy los futuros del Nasdaq 100 continúan el...
Tipo de cambio cierra la jornada a la baja: Impacto del IPC en EE.UU. y mejores datos económicos en China Hoy, el tipo de cambio experimentó...
Los principales índices estadounidenses borraron la mayor parte de las caídas de la apertura de la sesión al contado. En el momento...
Hoy se han publicado los datos de inflación del IPC de EE. UU. El informe de agosto resultó ser relativamente optimista para la medida principal...
El peso mexicano sorprendió a los mercados al fortalecerse frente al dólar, pese a que se esperaba una depreciación tras la aprobación...
Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: reales 0,833 millones; pronóstico 0,900 millones; anterior -6,873...
Los índices caen en la apertura de la sesión de contado El dólar cotiza al alza Los rendimientos de los bonos suben El...
El peso mexicano ha mostrado un notable fortalecimiento frente al dólar estadounidense. En la madrugada de hoy, el Senado de la República...
Estados Unidos - Datos de inflación de agosto: IPC básico: real 0,3 % intermensual; pronóstico 0,2 % intermensual; anterior...
Los mercados globales retroceden tras el aumento del IPC en EE.UU. Los mercados financieros han iniciado la jornada con un tono negativo, afectando...
El DAX alemán se recupera un 0,37% tras la corrección de ayer UniCredit adquiere una participación del 9% en Commerzbank El...
El dólar cede terreno mientras el cobre se recupera El tipo de cambio en Chile ha mostrado una tendencia bajista, ubicándose en torno...
Las acciones del fabricante de coches de lujo británico Aston Martin (AML.UK) resisten las caídas del sector automovilístico en general,...
Las acciones de la empresa española Inditex (ITX.ES), responsable de marcas como Zara, Bershka, Massimo Dutti y Pull&Bear, entre otras, suben...
Inflación del IPC de EE. UU. para agosto de 2024: expectativas del mercado El consenso del mercado apunta a un aumento de la inflación...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Los inversores esperan hoy la publicación del IPC estadounidense de agosto (14:30 h), con previsiones de referencia que indican una caída...
Las acciones de Commerzbank (CBK.DE) subieron un 16% en la sesión europea de hoy después de que UniCredit SpA (UCG.IT) adquiriera una participación...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor