El dólar y el yen se hunden un 0,7%, mientras Nakagawa del BoJ abre el camino a las subidas de tipos 📉
El par USD/JPY cayó hoy al nivel más bajo desde el 28 de diciembre de 2023, ya que los participantes del BoJ expresaron que nuevas subidas...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
El par USD/JPY cayó hoy al nivel más bajo desde el 28 de diciembre de 2023, ya que los participantes del BoJ expresaron que nuevas subidas...
El sentimiento se debilita en la apertura de las bolsas europeas, tras una sesión mixta en Wall Street y caídas en las bolsas asiáticas El...
Estimación del PIB del Reino Unido interanual: 1,2 % frente al 1,4 % esperado y al 0,7 % anterior (0 % intermensual frente al 0,2 % esperado y al...
Tras una sesión mayoritariamente mixta en Wall Street, los futuros de los índices estadounidenses vuelven a cotizar a la baja hoy. Los índices...
El sentimiento del mercado bursátil europeo fue abrumadoramente débil hoy. Las acciones de BMW cayeron más del 10%, después...
El vicepresidente de Nippon Steel, Takahiro Mori, se reunirá el miércoles con representantes del Comité de Inversión Extranjera...
En la última semana, los mercados de valores reaccionaron negativamente tras la publicación del informe de nóminas no agrícolas...
El peso mexicano se enfrenta a una fuerte presión debido a la incertidumbre generada por la posible aprobación de la Reforma al Poder Judicial,...
El índice Russell 2000 de empresas de mediana capitalización de EE. UU. cotiza a la baja más de un 1,2 % hoy, debido en gran medida...
Alta volatilidad en el tipo de cambio ante el primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris El tipo de cambio ha registrado movimientos...
Las acciones de JPMorgan Chase (JPM.US) cayeron casi un 5% hoy en medio de los comentarios del presidente del banco, Daniel Pinto. Pinto dijo a los analistas...
Tras la publicación esta semana de un informe bastante "alcista" de la OPEP+ (que espera una demanda mundial de petróleo prácticamente...
El indicador estocástico es una herramienta técnica crucial utilizada en análisis técnico, particularmente valorada por los...
Wall Street, aletargado ante los datos de inflación Apple y Google tras sentencias adversas de la UE Viridan Therapeutics sube un 12% tras...
Las acciones del fabricante de automóviles alemán, BMW (BMW.DE), cayeron hoy casi un 9% por el inesperado recorte de las previsiones para...
El peso mexicano enfrenta hoy una fuerte presión debido a la posibilidad de que la Cámara de Senadores de México apruebe próximamente...
Los resultados del 1T24/25 de Oracle (ORCL.US) superaron las expectativas de consenso, con las ventas de la compañía impulsadas por una fuerte...
Los futuros de gas natural de Henry Hub (NATGAS) han detenido las caídas y están rebotando más de un 4,5%, mientras los operadores...
Dólar se mantiene plano mientras el mercado espera datos claves de EE.UU. El dólar a nivel internacional comenzó la jornada cotizando...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor