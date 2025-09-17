Apertura USDCLP 10.09.2024
Dólar se mantiene plano mientras el mercado espera datos claves de EE.UU. El dólar a nivel internacional comenzó la jornada cotizando...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Las acciones del holding suizo Swatch (UHR.CH), centrado en la industria relojera (mecanismos ETA, relojes de lujo), caen hoy un 1,5% y se acercan al máximo...
Mercados globales en espera de datos económicos clave de EE.UU. La sesión de hoy inició con una tendencia plana en los mercados...
El DAX cae un 0,33% durante la sesión del martes Los analistas de HSBC rebajan la calificación de Heidelberg Materials Goldman Sachs...
Según los datos de la Reserva Federal publicados ayer (lunes 9 de septiembre), el monto total de préstamos al consumo pendientes en Estados...
Petróleo La OPEP+ decide retrasar el aumento de la producción dos meses. Esto significa que la oferta del cártel aumentará...
El próximo viernes, el Banco de Japón (BOJ) tomará una decisión sobre los tipos de interés. El último aumento...
Alphabet (GOOGL.US) perdió su intento de revocar una multa récord de 2.400 millones de euros. El Tribunal de Justicia determinó...
El calendario macroeconómico de hoy es excepcionalmente ligero. No se prevén publicaciones importantes que puedan afectar al mercado financiero...
08:00 - Reino Unido - Informe de empleo del mes de julio : Ganancias promedio ex Bonus: real 5,1%. Pronóstico 5,1%. Anterior 5,4%. Índice...
08:00 - Alemania - Informe de la inflación para el mes de agosto : IPCA alemán: real -0,2 % intermensual. Previsión...
Los índices de la región Asia-Pacífico registran una sesión de negociación excepcionalmente plana. Los cambios...
Para el mercado europeo, la sesión de hoy trajo beneficios en la mayoría de los índices. Tanto el CAC 40 francés, el DAX...
Es hora de los recortes de septiembre El inicio de septiembre ha estado marcado por datos pesimistas sobre la actividad industrial en Estados Unidos....
Mitsubishi UFJ Financial Group emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. Mitsubishi UFJ Financial Group recomienda tomar...
