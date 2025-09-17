Evento de Apple: 9 de septiembre de 2024 (EN VIVO)
Acaba de comenzar la presentación de Apple (AAPL.US), que se espera incluya, entre otras cosas, la presentación del nuevo iPhone 16 y otros...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
El peso mexicano se apreció a 19.81 por dólar, recuperándose de un mínimo de 19.97 registrado el 6 de septiembre de 2023, luego...
La segunda parte de la sesión en los mercados trae un salto en la volatilidad en muchos instrumentos. Los contratos basados en gas natural extienden...
Dólar internacional y cobre inician la semana con tendencia alcista El dólar internacional se encuentra en una jornada alcista, con un...
A continuación se darán a conocer los próximos resultados de las empresas del sector de las nuevas tecnologías. También...
Wall Street con buen ánimo al inicio de la sesión Palantir y Dell pasarán a formar parte del índice S&P 500 Los...
Los últimos datos económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran una desaceleración...
NATGAS comienza la nueva semana de negociación con caídas cercanas al 3%, que con su rango hicieron que el producto básico volviera...
Mercados globales inician la semana con sentimiento mixto Las bolsas asiáticas comenzaron la semana con caídas, destacando el Nikkei de...
Los indicadores económicos de China muestran presiones deflacionarias persistentes, con precios al consumidor aumentando menos de lo esperado y...
El dólar retoma impulso tras datos laborales y expectativas de la FED El dólar internacional comenzó la semana con un fuerte repunte,...
El índice alemán DAX sube un 0,62% al inicio de la semana La “moda” bajo presión Barclays reduce la recomendación...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
La criptomoneda reina, el Bitcoin, rebota de la zona de los 52.000 dólares y aguanta por encima de los 55.000 dólares tras un fin de semana...
09:30 AM, Zona Euro - Confianza de los inversores de Sentix para septiembre: actual -15.4; forecast -12.2; previous -13.9; El índice...
La sesión de hoy estará influenciada por los datos de inflación de China y las cifras de crédito al consumo de EE. UU., con...
Los mercados mundiales abren la semana con sentimientos dispares. Los mercados bursátiles asiáticos están en general a la baja, con...
Los índices europeos terminan el día en rojo. El mercado polaco fue el que tuvo el peor desempeño del continente hoy. El WIG20...
Costco dio a conocer su informe de ventas mensual. La compañía alcanzó ingresos de $78,2 mil millones en agosto, un aumento interanual...
