Seminario de SEGUIMIENTO DEL DATO ADP
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
El DAX, el principal índice bursátil de Alemania, alcanzó recientemente nuevos máximos históricos, desafiando los crecientes...
El PMI de construcción de la eurozona fue de 41,4 frente al 41,4 esperado. El PMI de construcción de Alemania fue de 38,9 frente al 40...
La sesión de ayer se vio afectada por los datos de JOLTS, que dieron lugar a mayores expectativas de recortes de tipos más profundos. Los...
Pedidos industriales alemanes intermensuales: 2,9% (previsión: -1,7%, anterior: 3,9%)
Los índices de Asia-Pacífico registran una nueva sesión a la baja. El mercado chino ha bajado aproximadamente un 1%,...
Los índices de Wall Street abrieron la sesión a la baja, pero no lograron mantener el impulso alcista, con ganancias del Nasdaq 100 del...
Dollar Tree decepcionó al mercado hoy tanto con sus resultados del trimestre anterior como con sus previsiones para el ejercicio completo. La compañía...
Los índices estadounidenses borran las pérdidas iniciales, a pesar de las sesiones más débiles en Europa y Asia. El US100...
Raphael Bostic, de la Reserva Federal de Estados Unidos, comentó hoy sobre la economía y el mercado laboral de Estados Unidos. En general,...
US JOLTS se situó en 7,67 millones frente a los 8,1 millones previstos y los 8,184 millones anteriores Los pedidos de fábrica se situaron...
Tasas de interés del Banco de Canadá: 4,25% frente al 4,25% previsto y el 4,5% anterior. El USDCAD pierde ligeramente hoy; la decisión...
El mercado de valores de Estados Unidos se desplomó a principios de septiembre, impulsado por una combinación de datos económicos...
Todos los inversionistas están a la espera de las encuestas JOLTS de empleabilidad, además de los pedidos de bienes duraderos. ¿Los...
El precio del cacao ha estado bajando desde principios de septiembre. Solo este mes, el precio ha caído alrededor de un 8%, y la situación...
Las cosechas más débiles de lo esperado en toda Europa impulsaron los futuros de trigo de Chicago de diciembre en CBOT (WHEAT). Los precios...
