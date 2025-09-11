▶️ Audio de Mercados
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Muy buenos días, hoy es lunes 11 de agosto y comenzamos una semana que promete...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Barrick Mining Corporation (Barrick Gold Corporation, EE. UU.) publicó hoy, antes de la apertura del mercado, sus resultados correspondientes al...
El mercado se vio sacudido la semana pasada por la implementación de aranceles recíprocos significativos por parte de Estados Unidos. En...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Bitcoin registra ganancias destacadas hoy, con un alza superior al 2,5 % que lo lleva a superar los 122.000 USD, acercándose a su máximo...
Las acciones del fabricante alemán de defensa Rheinmetall (RHM.DE) —productor de proyectiles de artillería de 155 mm y vehículos...
A pesar de las ganancias iniciales, los futuros basados en los principales índices están perdiendo valor. El Dax40 alemán baja actualmente...
Los futuros del índice de volatilidad bajaron casi un -0,7% hoy, prolongando su fuerte impulso bajista. Esta caída se debe a varios...
El inicio de la nueva semana en los mercados financieros comienza con ligeros aumentos en los precios de la mayoría de los índices/contratos...
El inicio de la semana en los mercados financieros comienza con ligeras subidas en los precios de la mayoría de los índices bursátiles...
La sesión de hoy en Wall Street está dominada nuevamente por un sentimiento positivo, impulsado por las expectativas de un posible resultado...
Las acciones de Apple (AAPL.US) suben un 4 % en la sesión de hoy, consolidándose como el componente con mejor desempeño dentro de...
Aunque los altos aranceles sobre la mayoría de productos extranjeros en EE. UU. ya son una realidad, la turbulencia en el comercio global está...
Por primera vez desde diciembre, Ethereum (ETH) ha superado la barrera de los 4.000 dólares. El viernes 8 de agosto de 2025, la criptomoneda alcanzó...
Alberto Musalem, miembro de la Reserva Federal, ofreció comentarios sobre la situación económica y la política monetaria en...
La apertura EE.UU. índices y desempeño de acciones clave comenzó hoy con optimismo en los mercados: el US100 subió un 0,7 %,...
Según informes de prensa que citan a fuentes familiarizadas con el asunto, Estados Unidos y Rusia estarían negociando un acuerdo sobre Ucrania...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 El mercado laboral de EE. UU. sorprendió con solo 73.000 nuevos empleos y fuertes...
El peso mexicano modera su caída tras recorte Banxico, operando con ligeras pérdidas del 0,1 % en la jornada. El tipo de cambio USD/MXN se...
