ANALISIS INTRADAY DE MERCADOS
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
La atención de los inversores se centra hoy en los datos del IPC y el PIB de Suiza y en el PMI del sector manufacturero de EE. UU. del ISM. Una...
El Dólar Internacional Abre con Leves Alzas Mientras el Cobre Sufre Caídas El dólar a nivel internacional inició la jornada...
Wallstreet cotiza con leves caídas en premercado, a la espera del dato ISM para la industria de agosto de USA. Hoy también el banco central...
DAX alemán retrocede desde máximos históricos Jefferies y Barclays modifican recomendaciones sobre Deutsche Bank y Draegerwerk Situación...
- Suiza, informe del PIB del segundo trimestre. Actual: 0,7% intertrimestral. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%. En el segundo trimestre de 2024,...
- Suiza, inflación del IPC de agosto. Actual: 1,1% interanual. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,3%. En términos mensuales. Actual:...
Calendario macroeconómico detallado : 07:30 am - Suiza, inflación del IPC de agosto. Previsión: 1,2% interanual. Anterior: 1,3%...
La sesión de ayer en los mercados bursátiles se caracterizó por una volatilidad ligeramente menor debido a un día festivo...
En el análisis técnico, la media móvil exponencial (EMA) es una herramienta fundamental utilizada para identificar tendencias...
El inicio de un nuevo mes no trae mucha volatilidad a los mercados, aunque estacionalmente este es uno de los meses más débiles para Wall...
En la jornada de hoy, los datos económicos de México mostraron un panorama mixto. Las reservas internacionales alcanzaron los $227 mil millones...
En la jornada de hoy, los datos económicos de México reflejan un panorama mixto en varios indicadores clave. A pesar de una jornada con bajos...
Dólar Internacional y Cobre en una Semana Crucial para el Mercado El dólar internacional inicia la semana con movimientos prácticamente...
Los precios del gas se están recuperando con fuerza en la sesión de hoy, continuando el repunte iniciado la semana pasada. Los precios del...
Las acciones de Volkswagen (VOW1.DE) ya han rebotado más de un 4% desde los mínimos diarios, subiendo un 2,5% en términos intradiarios...
Calendario de resultados de esta semana (02.09.2024) Ya hemos dejado atrás los resultados del segundo trimestre de casi el 95% de las empresas que...
