▶️ Audio de Mercados (02.09.2024)
Primera jornada de la semana, con bastantes correcciones en los mercados, los inversores siguen de cerca los datos de empleo que serán publicados...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Primera jornada de la semana, con bastantes correcciones en los mercados, los inversores siguen de cerca los datos de empleo que serán publicados...
La semana de apertura para el índice Hang Seng chino fue débil, y los futuros (HK.cash) están cayendo casi un -1,1% hoy, ya que la...
El inicio de esta semana se prevé tranquilo en los mercados, principalmente porque el mercado de valores de Wall Street estará cerrado hoy...
Mayores importaciones en Asia Las importaciones de petróleo de Asia se recuperaron en agosto después de un julio en el que se registraron...
Después de la enorme subida del bitcoin en el primer trimestre, la segunda parte del año es notablemente más débil para el...
Imacec de Chile Supera Expectativas con un Crecimiento del 4,2% en Julio El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de Chile registró...
El Dólar Internacional Inicia Septiembre con Leve Recuperación El dólar internacional abrió la primera jornada de septiembre...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
La sesión del lunes en los mercados bursátiles europeos ha traído consigo un ligero retroceso en la mayoría de los índices...
Los PMIs manufactureros europeos finales resultaron en su mayoría más fuertes de lo esperado, mientras que la mayor "brecha" entre...
Los mercados financieros abren la semana con un ánimo dispar, y la ausencia de inversores estadounidenses puede favorecer una mayor volatilidad...
Los mercados bursátiles mundiales están abriendo la semana con un ánimo mayoritariamente más débil. Las operaciones...
La última sesión de la semana en los mercados europeos ha registrado descensos marginales en la mayoría de los índices bursátiles,...
Nasdaq 100 sube un 0,5%; las lentas ganancias de las acciones de Nvidia respaldan el sentimiento de la industria de semiconductores Intel (INTC.US)...
Se espera que la OPEP+ siga adelante con un aumento gradual de la producción de petróleo a partir de octubre, según informaron seis...
El USD-JPY cotiza hoy con pocos cambios a pesar de los datos de inflación de la capital de Japón, Tokio, que pueden respaldar la posibilidad...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor