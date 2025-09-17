El DAX logró alcanzar la zona de máximos históricos antes del informe PCE 💡
DAX alemán en máximos históricos antes del informe PCE HSBC eleva las recomendaciones para una serie de valores europeos Situación...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Índice de precios del PCE de EE. UU. interanual: 2,5 % real frente al 2,5 % esperado y el 2,5 % anterior Índice de precios del PCE básico...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Dólar Peso Muestra Condiciones de Apertura a la Baja El tipo de cambio USD/CLP abrió la jornada de hoy con una leve caída, situándose...
10:00 AM, UEM - Datos de inflación para agosto: IPC básico: previsión 2,8 % interanual; anterior 2,9 % interanual; IPC:...
07:45 AM, Francia - Datos del PIB: PIB francés (2.º trimestre): previsión 1,1 % interanual; anterior 1,1 % interanual; PIB francés...
El final de la semana, y también el final de agosto, promete ser más interesante que los días anteriores de esta semana. Los inversores...
Los índices de la región Asia-Pacífico registraron una sesión positiva, a excepción del mercado australiano, que cotiza...
Los índices de Wall Street suben: el S&P 500 sube un 0,8%, el Nasdaq sube un 0,9%, el Dow Jones sube un 1,1% y el Russell 2000 de pequeña...
El tipo de cambio mostró un debilitamiento del peso mexicano frente al dólar durante la mañana de hoy, luego de la publicación...
Las ganancias constantes en las acciones durante la mañana se diluyeron en las operaciones de la tarde, con Nvidia liderando una caída que...
TD Bank emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. TD Bank recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
HSBC emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. HSBC recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Affirm Holdings está subiendo casi un 35% y es la acción de Wall Street con mejor rendimiento hoy. El aumento del precio de las acciones...
El precio del cacao está rebotando ligeramente hoy después de una apertura negativa, pero no se puede descartar una caída continuada...
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) emitió hoy un informe semanal oficial sobre los inventarios...
El peso mexicano ha sufrido una depreciación del 1.2% frente al dólar estadounidense, llevando el tipo de cambio a un máximo de 19.94...
Wall Street abre al alza El Nasdaq-100 rebota en el límite inferior de la geometría Nvidia cae un 4% tras los beneficios del segundo...
El oro ha demostrado en los últimos años que puede seguir creciendo y alcanzar nuevos máximos históricos, incluso en un entorno...
