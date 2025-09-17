ÚLTIMA HORA: los inventarios de petróleo crudo caen menos de lo esperado 🎯
Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: real -0,846 millones; pronóstico -2,700 millones; anterior -4,649...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: real -0,846 millones; pronóstico -2,700 millones; anterior -4,649...
Los índices en EE. UU. abren a la baja El dólar sube un 0,55% Los rendimientos a 2 años caen, mientras que los rendimientos...
Mercado a la expectativa de Nvidia Este miércoles, las acciones estadounidenses han mostrado poca variación en la apertura, reflejando...
Warren Buffett y su Berkshire Hathaway están reduciendo su exposición a las acciones de Bank of America (BAC.US) justo antes del inicio esperado...
El principal impulsor del mercado alcista tecnológico global, Nvidia (NVDA.US), publicará sus resultados financieros del segundo trimestre...
Los futuros de cobre (COPPER) cotizan hoy a la baja más de un 1,5% y retroceden tras un impresionante repunte en agosto. Las reservas de cobre de...
El dólar internacional repunta a la espera de resultados de NVIDIA mientras el cobre sufre por la caída en empresas tecnológicas chinas El...
Todos los inversores a la espera de los resultados trimestrales de Nvidia y comparecencia de Bostic, los cuales podría dar señales más...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Los contratos del DAX suben un 0,5%, impulsados por la ola de crecimiento de los mercados de valores en Europa. Varta, Zalando y Mynaric, así...
Burberry (BRBY.UK), fabricante británico de ropa, perfumes y zapatos de lujo, cae un 1,5% hoy, ya que FTSE Russel informó de que la empresa...
Durante la sesión bursátil en el Viejo Continente, la atención se centrará en el índice ZEW de Suiza, el sentimiento...
La confianza de los consumidores de Francia se situó en 92, en línea con lo esperado, ligeramente superior al 91 anterior.
La sesión de ayer en Wall Street estuvo marcada por los compradores. El Nasdaq100 subió un 0,33% y el S&P 500 se impulsó un...
Los índices bursátiles europeos cotizaron en su mayoría al alza hoy: el DAX alemán subió un 0,44%, el CAC 40 francés...
La debilidad de Bitcoin, a pesar de las importantes caídas del índice del dólar y de los rendimientos, está ejerciendo cierta...
El índice de divisas de mercados emergentes de Sudamérica y Centroamérica está sufriendo un importante golpe hoy, con el peso...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor