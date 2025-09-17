Índice Hang Seng sube un 1,2% impulsado por el sector chino de vehículos eléctricos y viajes 📈PDD cae un 4%
El mercado de valores chino continúa recuperándose a pesar de la caída del gigante del comercio electrónico, Pinduoduo (PDD)...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los precios del petróleo subieron ayer tras la noticia de que Libia planea detener toda la producción y exportación de petróleo...
El peso mexicano experimentó un descenso en su valor frente al dólar estadounidense durante la jornada de hoy, alcanzando un máximo...
Los índices de confianza del consumidor del Conference Board de Estados Unidos para agosto se publicaron hoy Se esperaba que el informe mostrara...
Los índices de Wall Street abren a la baja El US100 detiene su recuperación Cava Group cae un 8% después de que el mayor accionista...
IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas GBP-USD. IFR recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
El índice japonés Nikkei 225 (JP225) ha subido un 1,50% hasta los 38.500 puntos, ampliando su dinámica recuperación tras una...
El dólar retrocede ante el recorte de tasas El dólar ha retrocedido recientemente debido a las crecientes expectativas de recortes en...
Intel, uno de los pioneros tecnológicos que se encuentra hoy en la encrucijada de su historia. Desde su dominio de los mercados de procesadores...
Wallstreet opera con leves caídas pero con los inversores esperando el resultado trimestral de Nivida mañana a las 16:20 hora Chile, el que...
El Dólar Continúa Debilitándose ante Expectativas de Bajas de Tasas en EE.UU. El dólar ha seguido su tendencia a la baja...
La compañía farmacéutica danesa Bavarian Nordic (BAVA.DK) cotiza hoy con un alza de más del 3% y se acerca a los máximos...
La sesión del martes en los mercados bursátiles europeos es algo mejor. El DAX avanza actualmente un 0,23% intradía, mientras que...
Los precios de los futuros del café en la bolsa ICE están aumentando hoy más de un 2%, ya que los operadores sopesan la creciente...
Petróleo: El aumento de precios a principios de esta semana se debe a las tensiones en Oriente Medio y a la paralización de la producción...
08:00 - Alemania - Índice GfK - Consumo alemán (mes de septiembre): actual -22,0. Dato previo de -18,6. 08:00...
El calendario macroeconómico de hoy también es ligero, similar al de ayer. Hoy no se prevén grandes informes macroeconómicos...
