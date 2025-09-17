Apertura de mercados (27.08.2024)
Los índices de la región Asia-Pacífico están teniendo una sesión ligeramente positiva. Los principales índices...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
El peso mexicano ha enfrentado una jornada volátil este lunes, fluctuando entre 19.15 y 19.43 pesos por dólar, lo que representa una variación...
La primera sesión de la semana en los mercados europeos ha dejado un sentimiento mixto entre los inversores. El DAX alemán ha cerrado...
El precio del cobre alcanzó su nivel más alto en un mes en medio de expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva...
Nomura ha emitido una recomendación para el par de divisas AUD-NZD. Nomura recomienda tomar una posición larga en el par con los...
El Dólar Internacional y el Cobre Inician la Semana en Alza El dólar internacional ha comenzado la jornada de hoy con un leve repunte,...
Nomura ha emitido una recomendación para el par de divisas CHF-JPY. Nomura recomienda abrir una posición corta en el par con los siguientes...
Hoy, el peso mexicano ha experimentado una volatilidad significativa en su cotización frente al dólar estadounidense, oscilando entre un...
El par EUR-USD continuó su trayectoria ascendente la semana pasada. Las declaraciones moderadas de Powell en el simposio de Jackson Hole impulsaron...
USD/CAD Regresa a los Niveles de Abril: Factores Determinantes en el Mercado Situación Actual del Par El par USD/CAD ha retrocedido a niveles...
Wall Street con ánimo dispar al inicio de la sesión PDD Holdings cae un 23% tras unos resultados trimestrales peores de lo esperado La...
Hechos: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció durante su discurso en Jackson Hole un cambio de rumbo de la Reserva Federal...
Los índices de Wall Street y el oro subieron, mientras que el dólar estadounidense cayó el viernes después de que el presidente...
- EE.UU. - Pedidos de bienes duraderos en el mes de Julio : General : Real: +9,9 % intermensual. Esperado: +5,0%. Anterior: -6,7 %. Excluido...
El Dólar Inicia la Jornada con un Leve Impulso Tras las Declaraciones de Powell 💵Tras las fuertes caídas que siguieron a las declaraciones...
- EE. UU., pedidos de bienes duraderos para julio. Titular. Real: +9,9 % intermensual. Esperado: +5,0 % intermensual. Anterior: -6,7 % intermensual Excluido...
Los futuros del petróleo crudo suben el lunes tras la escalada del conflicto en Oriente Medio durante el fin de semana y el anuncio de que el gobierno...
Situación general del mercado: La sesión del lunes en los mercados bursátiles europeos transcurre con un estado de ánimo...
