Análisis de Premercado 26.08.2024
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Tenemos por delante los datos trimestrales de Nvidia, una empresa que para muchos se posiciona como líder de la inteligencia artificial. Además...
El Instituto Alemán de Fomento (IFO) acaba de publicar su último conjunto de índices de confianza. Se esperaba que los datos de agosto...
Los futuros de los índices europeos apuntan a una apertura ligeramente a la baja de la sesión bursátil de hoy. Esto se produce después...
Los índices de Wall Street subieron el viernes después de que el presidente de la Fed, Powell, dijera que es hora de ajustar los tipos...
El peso mexicano experimentó una apreciación significativa frente al dólar, alcanzando los 19.02 pesos por dólar, tras el anuncio...
Los índices europeos cierran la jornada en verde. En el continente, el indice español y el indice italiano fueron los que más crecieron,...
El simposio de la Fed en Jackson Hole ya ha terminado y ahora los inversores tienen que volver a centrarse en los datos macroeconómicos duros. Entre...
Crisis del uranio El mercado mundial del uranio ha captado la atención de los inversores después de que Kazatomprom, el mayor productor...
El peso mexicano registró un notable avance del 2.2% frente al dólar estadounidense después de que el presidente de la Reserva Federal...
Hoy se celebra uno de los eventos más importantes de las últimas semanas: el simposio económico en Jackson Hole, en el que hablará...
Wall Street en verde al inicio de la sesión Nasdaq-100 se mantiene por encima de un importante punto de resistencia Workday sube tras los...
El Simposio de Jackson Hole, un evento clave organizado por la Reserva Federal de Kansas City, reúne anualmente a los principales banqueros centrales...
El informe de ventas minoristas canadienses de junio se publicó hoy a las 13:30 h BST. Se esperaba que el informe mostrara descensos intermensuales...
El yen japonés es la moneda del G10 con mejor rendimiento hoy, con el USD-JPY retrocediendo por debajo de la marca de 146,00. Esto se produce después...
Las acciones de Peloton están experimentando una caída del 2,6% en las operaciones previas al mercado, tras un impresionante aumento del...
