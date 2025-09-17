Apertura USDCLP 23.08.2024
Apertura a la Baja para el Tipo de Cambio en Chile: Expectativas en Torno al Discurso de Jerome Powell Nuestro tipo de cambio local apunta a una apertura...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
El viernes en los mercados bursátiles europeos vive con buen ánimo. El DAX alemán gana actualmente un 0,65% en términos intradía....
Entre los principales datos que se publicarán la semana que viene se encuentran los datos del PCE de EE. UU. de julio, los datos preliminares del...
Los futuros de índices europeos apuntan a un inicio plano de la sesión bursátil de hoy. Esto se produce después de una liquidación...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,89%, el Dow Jones cayó un 0,43%, el...
Los índices europeos registraron una sesión mixta hoy. En su mayoría se mantuvieron suspendidos en torno a los precios de cierre...
En la reciente minuta del Banco de México (Banxico), la Junta de Gobierno expuso un análisis detallado sobre el panorama económico...
Zoom informó de unos resultados más fuertes de lo esperado para el 2T24. En respuesta al informe de la empresa, las acciones se dispararon...
En vísperas del discurso de Powell, los índices estadounidenses registran una corrección a la baja. El S&P 500 cae un 0,6%, el...
El Dólar Cierra la Jornada Alcista, Superando los $920 Pesos Durante el día de hoy, el dólar experimentó una jornada alcista,...
Los contratos de metales preciosos están cayendo bruscamente durante la sesión de hoy. Las cotizaciones no se ven ayudadas por el fortalecimiento...
Los contratos de gas natural con sede en EE. UU. están cayendo más del 6% hoy después de que los datos semanales de la EIA indicaran...
Wall Street con un estado de ánimo mixto al comienzo de la sesión El US100 se mantiene por encima de un importante punto de resistencia Resultados...
PMI manufacturero global del S&P de EE. UU., agosto: 48,0 (est. 49,5; anterior: 49,6) - PMI de servicios global del S&P, agosto: 55,2 (est....
La actividad económica en México registró una contracción del 0,6% en junio de 2024 en comparación con el mismo mes...
Refinitiv ha emitido un análisis técnico para el par de divisas AUD/USD. Refinitiv recomienda tomar una posición corta en el par...
Las cotizaciones del ORO llevan ya bastante tiempo en tendencia alcista. Si nos fijamos en el intervalo D1, el precio ha establecido nuevos máximos...
Cada vez hay más indicios de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas en su reunión de septiembre. La inflación...
