Las acciones de BAE Systems se disparan ✈️
Las acciones de BAE Systems (BA.UK) suben un 4,2% gracias a las noticias positivas de la industria de defensa compartidas por la compañía...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Ayer el Bitcoin rompió su resistencia a corto plazo en torno a los 113.000 dólares, superando simultáneamente el retroceso de Fibonacci...
El evento clave de hoy es la publicación del IPC de EE. UU. a las 14:30 CET, que determinará el recorte de tipos de interés de la...
Los mercados asiáticos muestran un buen desempeño, con el China A50 recuperando un 1,45%. Por su parte, el Nikkei 225 sube un 0,92%. El...
Alzas en Wall Street: récords históricos impulsados por Oracle y expectativas de la Fed Wall Street en máximos históricos Las...
El fabricante chino de vehículos eléctricos NIO anunció una colocación de acciones por aproximadamente 1.000 millones de dólares,...
El BCE regresa de su receso de verano para una reunión de decisión de tipos de interés. Dada la sólida situación económica...
Apple presentó este martes su nueva línea de productos en el Apple Event 2025, apostando por un rediseño del iPhone con el nuevo modelo...
El peso mexicano inició la semana con una apreciación moderada del 0.2% frente al dólar, reflejando la reacción del mercado...
El dólar en Colombia inició la jornada del 10 de septiembre de 2025 con una fuerte caída, alcanzando su nivel más bajo en 16...
Los principales índices bursátiles en EE. UU. abren la sesión de este miércoles en terreno positivo, impulsados por un dato...
Datos clave: Inventarios de crudo: +3,94 mb (pronóstico: -1 mb; previo: +2,42 mb) Gasolina: +1,48 mb (pronóstico: -0,2 mb;...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 1. Oracle enciende entusiasmo en tecnología con proyecciones optimistas...
El paladio, aunque menos popular entre los inversionistas minoristas, está registrando un alza de más del 3% hoy. En los últimos días,...
El dólar en Chile inició la jornada con retrocesos después de que el Banco Central de Chile decidiera mantener la Tasa de Política...
IPP de EE. UU. (agosto): datos por debajo de lo esperado IPP interanual: 2,6% (pronóstico 3,3%; previo 3,3%; revisado 3,1%) IPP...
Inditex (ITX.ES), propietaria de marcas como Zara, Bershka y Massimo Dutti, presentó unos resultados muy sólidos correspondientes al primer...
Oracle ha cautivado al mercado con sus últimos resultados financieros. Antes de la apertura bursátil, la acción registraba un salto...
