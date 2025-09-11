⌚ Boletín Diario de Mercados
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El informe sobre la evolución del empleo en Canadá de julio fue más débil de lo previsto, pero la tasa de desempleo se mantuvo...
Las acciones de Take-Two Interactive se disparan un 6% tras la publicación de sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2026, que...
Los índices europeos suben en el último día de la semana, cerrando un período en general exitoso respaldado por sólidas...
En la segunda mitad de la sesión de ayer, Ethereum y las principales altcoins aumentaron su cotización después de que el presidente...
La agenda macroeconómica de hoy muestra una actividad inusualmente moderada, tras una semana intensa y volátil. El único dato relevante...
Los índices de Asia-Pacífico mostraron pocos cambios en el último día de negociación de la semana. Los índices...
El peso mexicano reacciona tras recorte Banxico de 25 puntos base con alta volatilidad frente al dólar estadounidense. La decisión del Banco...
Los mercados bursátiles EE.UU. hoy cerraron con pérdidas, revirtiendo las ganancias intradía que se habían acumulado durante...
Arista Networks es una empresa tecnológica estadounidense especializada en ofrecer soluciones avanzadas para centros de datos, infraestructura...
Cambio en las reservas de gas natural de la EIA de EE. UU. (Bcf) 01-ago: +7 (est. +11; ant. +48) Fuente: EIA El gas de trabajo en almacenamiento...
Optimismo en la apertura de Wall Street: Duolingo lidera subidas La apertura Wall Street de hoy refleja un renovado optimismo Wall Street, impulsado...
Cotización peso chileno dólar: análisis y perspectivas La cotización peso chileno dólar abrió la jornada del...
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. (semanal), al 2 de agosto: 226.000 (estimado: 222.000; anterior: 218.000; revisado: 219.000) Costes...
Intel Corporation (INTC.US) está en el ojo del huracán luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera públicamente...
La reunión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés ha concluido con una reducción de 25 puntos básicos, dejando...
